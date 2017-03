AVANTI UN ALTRO/ La Bona Sorte pronta a tornare in scena? Gli ascolti del game show (oggi, 27 marzo 2017)

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, LA BONA SORTE PRONTA AD ANDARE IN SCENA? (OGGI, 27 MARZO 2017) - Paolo Bonolis, sempre puntale su Canale 5, guiderà anche oggi un nuovo appuntamento in compagnia di Avanti un altro, il game show della rete ammiraglia Mediaset che vede susseguirsi un concorrente dietro l’altro, alle prese tra quesiti e strani personaggi del minimondo. Tra di loro, spicca anche La Bona Sorte, Francesca Brambilla, una giovane ragazza di Bergamo che fa parte del cast del programma dal 2015, e che fino all’anno scorso ricopriva il ruolo di sorella dell’Alieno. Bellissima e attivissima sui social, Francesca Brambilla è tornata a pubblicare uno scatto di scena anche questa mattina, cogliendo al volo l’occasione per salutare i followers e augurare loro il buongiorno: la curiosità immediatamente si è accesa, ma bisognerà aspettare le 18.45 per scoprire se sarà tra coloro pronti a fare nuovamente capolino nello studio guidato da Bonolis (con il prezioso, e divertentissimo, contributo del maestro Luca Laurenti). Rimangono sempre buoni gli ascolti che Avanti un altro porta a casa in fascia preserale: ieri, per esempio, ha raggiunto il 18.6% con 3 milioni e 334mila spettatori al seguito. Numeri affatto deludenti, che non sono sufficienti però ad ottenere la corona, puntualmente strappata da L’Eredità di Rai 1 (che domenica 26 marzo si è assestata sul 22.4% con 4 milioni e 8mila telespettatori). Quali saranno i dati di oggi?

