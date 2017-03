Alessandra Celentano/ “Sono separata e piango spesso, mi emoziono“, e su Vittoria Markov di Amici dice che…

alessandra celentano

Alessandra Celentano risponde alle accuse su Vittoria Markov ad Amici e parla della sua vita privata - In una lunga intervista al settimanale Oggi, Alessandra Celentano si svela a cuore aperto e parla della sua vita privata oltre che della sua arte, la danza. La nota insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi, risponde alle critiche sorte nel noto talent per le frasi dette alla ballerina Vittoria Markov. Alessandra chiarisce infatti che non si tratta di essere buoni o cattivi, nè di un giudizio sulla persona ma di canoni ben precisi che la danza esige: "Una danzatrice dalla taglia 42 già va bene, l’importante è che non sia 46, 48 o 50. Dipende da quello che, fa ma soprattutto dal tipo di fisicità. - spiega l'insegnante. che continua - Ci può essere una ragazza armoniosa che comunque ha le proporzioni e le doti giuste e una invece la cui armonia non si sposa con la danza. Poi esistono le eccezioni: ci sono ballerine che non riscontrano il mio gusto estetico, ma che hanno un talento talmente marcato che fanno dimenticare ogni difetto. Ma questo dipende solo dal tipo di danza: ci sono stili che permettono un accesso anche a chi non è perfetto fisicamente".

Alessandra Celentano e la vita privata: "Sono separata e non ho figli; piango spesso non sono dura come sembra" - Chiare le parole di Alessandra Celentano, che lascia per un momento la danza classica per entrare nel suo privato. La nipote del noto Adriano svela di non essere dura come appare, anzi: "Io piango spesso. Una bella musica fa piangere. Un film può farmi piangere. I ricordi, quelli sì, mi fanno spesso scendere le lacrime". Alessandra Celentano è separata, non ha figli ma quattro "pelosi" come lei li definisce, e aggiunge "Convivo con mia sorella Adriana che ne ha altri quattro. Quindi sia noi due più otto cani. Fortunatamente abbiamo un giardino e la nostra allegra famiglia allargata ha i suoi spazi per convivere al meglio". Non manca una battuta sull'avventura a Selfie - Le cose cambiano e su Tina Cipollari, che lei definisce vera e spontanea: Non ho alcun pregiudizio nei suoi confronti, anche se non abbiamo un rapporto di vera amicizia. Quello che vedo di lei mi diverte sempre" conclude.

