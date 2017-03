Amici 16 serale 2017 / Anticipazioni registrazione: Lo Strego eliminato per salvare Thomas

Amici 2017

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: LO STREGO VIA DALLO SHOW, ECCO PERCHÉ - Mentre andava in onda la prima puntata di debutto del serale 2017, negli stessi studi si registrava già il secondo appuntamento con protagonisti gli allievi di Amici 16. Chi è stato eliminato? Come ben sapete, subito dopo la registrazione, si diffondono prontamente in rete anche tutte le anticipazioni e, questo aspetto, lascia ancora i fan del programma notevolmente delusi. In molti infatti, sperano ancora di poter vedere Amici in diretta ma, come ben sapete, questa possibilità si paleserà solo durante i due appuntamenti conclusivi di semifinale e finalissima. Nel frattempo quindi, dopo l'eliminazione di Michele della Squadra Blu di Elisa, durante il corso della nuova registrazione è toccato ad un allievo della Squadra Bianca di Morgan dovere lasciare il palcoscenico del serale. Entrambe le manche sono state vinte dalla Squadra della Toffoli che ha portato a casa una seria rivincita e, dal confronto finale tra Lo Strego e Thomas, il primo ne è uscito perdente. Già durante la puntata d'esordio del serale, Ambra Angiolini in veste di giudice aveva percepito l'attaccamento che il cantautore di Monza esternava nei confronti del giovanissimo Thomas, tanto da schierarlo spesso proponendo dei brani di chiarissimo stampo dark. Durante la prima manche, così come si legge sul VicoloDelleNews, ad avere la meglio sono stati Riccardo, Federica, Andreas e Vittoria per un punto alla squadra blu. Stesso risultato durante la seconda manche, con preferenze a favore di Cosimo, Federica, Riccardo ed Andreas. Durante la registrazione della seconda serata che vedremo in scena sabato 1 aprile, Lo Strego è stato schierato nel corso della terza prova della prima manche ed ha perso la sua sfida contro Andreas. Thomas invece, è stato l'unico in grado di regalare una boccata di aria fresca alla squadra bianca portando a casa il punto dopo il suo schieramento in entrambe le manche e sempre in sfida con un pezzo da novanta come Federica Carta.

