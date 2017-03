Amore pensaci tu / Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: Luigi prova a risollevare Chiara

Amore pensaci tu

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: L’ATTENZIONE DI LUIGI - Amore pensaci tu continua la sua corsa in seconda serata, dopo gli scarsi risultati di audience ottenuti la domenica sera di Canale 5: stasera, lunedì 27 marzo 2017, verrà trasmesso il decimo episodio, dal titolo “Mi aspetti?”. La delusione di Chiara è ancora più che mai fresca: la giovane ha fatto i conti con il rifiuto di Jacopo, che sembra essere ancora profondamente legato ad Elena, e sopratutto sta iniziando a rendersi conto di tutti i suoi limiti, in quanto partner. La figlia di Luigi non potrà certo nascondere l’amarezza e il dolore, che arriveranno forti e chiaro al cuore del padre: il personaggio interpretato da Emilio Solfrzzi prenderà una decisione, a proposito del cantiere, che potrebbe aiutarla a distrarsi un pochino. Luigi, infatti, assumerà Samuel, un vecchio amico di Chiara da sempre innamorato perso di lei, e che svolge la sua stessa professione. Chissà che un nuovo amore non sia pronto a fare capolino per la giovane…

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: I GUAI DI JACOPO - Jacopo di nuovo nei guai: sembra che i desideri ultimi dell’uomo riescano sempre a sfuggirli di mano quando ormai pensa di essere in grado di tenerli stretti. Se da una parte l’ex di Elene dovrà fare i conti con l’amarezza lasciata nel cuore di Chiara, dall’altra parte ci sarà proprio la donna, ci saranno i suoi figli e tutta la sua famiglia. I ragazzi sono infatti furiosi con Jacopo, per il pugno che ha deciso di sferrare a Roberto sette giorni fa: Jacopo, inoltre, ha dato buca ai due gemelli sul campo da calcio, per gli allenamenti, e non sarà facile perdonare papà per le due piccole pesti. Il posto non è più suo, anche se il versante lavorativo è forse quello che darà meno preoccupazioni al personaggio interpretato da Carmine Recano: un nuovo agente ha accettato di provare a rilanciarlo, e bisognerà vedere come andrà. Riuscirà a rimettere le cose a posto durante il decimo episodio di Amore pensaci tu?

