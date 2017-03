BELEN RODRIGUEZ/ News: domenica in bianco per la showgirl, fans incantati dal suo intimo. Foto (27 marzo)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: DOMENICA IN BIANCO PER LA SHOWGIRL, I FANS SI FANNO INCANTARE DAL SUO INTIMO. FOTO (26 MARZO 2017) - Anche durante la sua vacanza in Qatar, Belen Rodriguez non dimentica di tenere vivo il suo rapporto coi fans e ogni giorno condivide con loro foto e video che la ritraggono sola con fidanzato e figlioletto. Ieri pomeriggio però la showgirl argentina ha voluto usare un po’ di più e dopo essersi mostrata in versione sportiva solo qualche ora prima, è tornata ad ammaliare i fans proponendo loro il suo lato più sensuale. Belen ha infatti condiviso sulla sua pagina Facebook una foto tratta dall’ultima campagna pubblicitaria di Jadea, il brand di lingerie per cui la Rodriguez fa da testimonial: “Buona domenica con @jadeaintimo!!!! #Love #belen”. Una domenica che la showgirl ha sicuramente reso più piccante mostrandosi con un completino intimo bianco, distesa su un paio di cuscini posasti su un pavimento dello stesso colore. Come prevedibile la foto ha fatto il pieno di like, conquistandone oltre 40mila insieme a centinaia di commenti pieni di complimenti: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

