BILLIONS 2 / Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: Axe rivede Wendy. La terapeuta farà marcia indietro?

Billions 2, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BILLIONS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Billions 2, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Indian Four". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Chuck (Paul Giamatti) si presenta alla seduta coniugale dal terapeuta, ma Wendy (Maggie Siff) lo attacca per il vestito scelto. Crede infatti che non abbia indossato un abito più sportivo solo per ricordare a tutti che è il Procuratore federale. Il marito le rivela invece di non voler sfigurare al suo fianco, consapevole di essere meno di lei. Intanto, Axe (Damian Lewis) viene informato di un problema con un investimento ed una volta tornato a casa, si vede chiedere da Lara (Malin Akerman) come aumentare il suo capitale. McKinnon (Ross Partridge) consegna in seguito la penna finta a Chuck, sottolineando il suo rammarico per non aver incastrato uno degli alti vertici della Capital. Il Procuratore trattiene l'oggetto, sicuro che gli implorerà di riaverlo. Axe invece continua a chiedere a tutti i suoi uomini dove si trovi Wags (David Costabile), che sembra svanito nel nulla. Più tardi, Lara incontra la finanziatrice che le ha indicato il marito, a cui illustra la sua attività, ma rimane contrariata nel sapere che il favore le è stato fatto proprio grazie alla fama di Axe. Nello stesso momento, Chuck informa Connerty (Toby Leonard Moore) che McKinnon e la moglie saranno a cena con Boyd (Eric Bogosian) e si assicura che anche loro siano presenti. Dopo aver ottenuto un'analisi sull'aumento della valuta, Axe incontra Krakow (Danny Strong) e Birch (Jerry O'Connell) per metterli in guardia, ma Boyd lo avvisa che la Nigeria ha aumentato il valore della sua valuta. Birch tuttavia contatta il miliardario in un secondo momento e gli rivela di aver scoperto il suo gioco. Axe decide quindi di far entrare in campo Boyd perché convinca la potenza rivale a svalutare la loro moneta. Intanto, Chuck conosce una donna svizzera durante l'allenamento di arti marziali e ne rimane affascinato. A cena, Chuck ottiene una visuale completa sul tavolo di Boyd e istruisce a dovere McKinnon sulle domande da fare. Dopo avergli consegnato la penna, l'azionista inizia a bere più del previsto ed a fare domande scomode. Nonostante questo, riesce nel suo intento e fa ammettere a Boyd quali strategie sta usando per gli ultimi affari. Wegs invece si presenta alla Capital e rivela ad Axe di essere stato assente perché ha affrontato una terapia intensiva con Wendy. Giorni prima, Wendy raggiunge Wegs nella camera d'hotel in cui si sta rifugiando e trova diverse pillole, farmaci e alcool. Gli propone quindi di sottoporsi ad un programma approfondito, che lo aiuti ad uscire dalla situazione in cui si trova. Dopo aver ascoltato a lungo il suo racconto, il miliardario viene informato che Boyd verrà arrestato nei minuti sucessivi, ma preferisce non dire nulla. Prima di iniziare il suo intervento in un talkshow, si mette d'accordo con la conduttrice perché gli chieda di un braccialetto, che collegherà poi alla valuta nigeriana. Riesce anche a fare in modo che Boyd dia la sua valutazione, per poi rivelargli cosa sta per accadere.

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 6 "INDIAN FOUR" - Dopo aver vissuto diverse tensioni familiari, il sesto episodio di Billions 2 vede Chuck intento in situazioni più pacifiche con la moglie. L'ex coppia, corrosa da crisi su più fronti, avrà infatti l'occasione di trascorrere una cena insieme. Nella mente del Procuratore c'è il recente successo e l'arresto di Boyd, che lo portano ad un piccolo passo di distanza da Axe. Anche quest'ultimo avrà modo di rivedere Wendy. In qualche modo l'intervento della terapeuta per contrastare la dipendenza di Wegs, ha dato infatti al miliardario la speranza che la sua consigliera no.1 possa ritornare al suo fianco. I due avranno un chiarimento, ma il miliardario avrà anche a che fare con un investitore piuttosto timido. Chuck invece dovrà compiere una scelta che riguarda un accordo. Forse proprio con Boyd?

