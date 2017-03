Beautiful / Anticipazioni americane e italiane: Ridge si sta davvero innamorando di Quinn?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RIDGE E' INNAMORATO DI QUINN? - I veri sentimenti di Ridge nei confronti di Quinn sono uno dei più grandi punti interrogativi dei fan di Beautiful di tutto il mondo. In un primo momento sembrava, infatti, che lo stilista continuasse a portare avanti il suo progetto per confermare l'inaffidabilità della matrigna, ma poi tutto è cambiato, quando la coppia ha continuato a vedersi lontano da occhi indiscreti, scambiandosi più di un bacio appassionato. Ma fin dove porterà questa vicenda? A cercare di chiarire la questione ci ha pensato il produttore esecutivo Bradley Bell in occasione di una delle tante interviste per i trent'anni della soap. E' stato proprio lui a specificare che tra i Quidge sarà presente una vera attrazione, caratterizzata da sentimenti sinceri e forti. E fin dove porterà questo pericoloso flirt. Sappiamo con certezza che in settimana Brooke scoprirà la verità su questa tresca clandestina, sarà dunque la fine dei Bridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 MARZO: NUOVO ULTIMATUM DI STEFFY A QUINN! - La nuova settimana di programmazione di Beautiful si aprirà ancora una volta all'insegna degli intrighi di Quinn Fuller. Quest'ultima porterà avanti il suo progetto di separare Liam e Steffy, utilizzando ancora Ivy, che potrebbe tornare alla carica con il suo ex fidanzato. Nel frattempo, però, davanti alla nuora, l'atteggiamento della gioielliera sarà del tutto diverso: Steffy tornerà da lei per l'ennesimo chiarimento e non mancherà di mettere la suocera davanti ad un nuovo ultimatum. Questa volta non basterà lasciare la casa di Eric per fare in modo che il matrimonio degli Statt vada a rotoli, Quinn dovrà anche porre fine a questa assurda relazione. Ma siamo davvero certi che le due donne giungeranno ad un accordo? Oramai la Fuller avrà le idee troppo chiare per lasciare perdere tutti i risultati raggiunti e porterà avanti la sua pietosa messinscena, affermando di essere cambiata e chiedendo a Steffy di darle un'altra possibilità. Lo scontro sembra destinato a durare a lungo...

