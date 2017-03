COSI' E' LA VITA/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 27 marzo 2017)

Così è la vita, film prima serata

COSI' E' LA VITA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST - Così è la vita, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pelicola di genere commedia italiana del 1998 prodotta dalla Medusa Film in collaborazione con altre case cinematografiche mentre alla regia troviamo Massimo Venier che è stato coadiuvato dai tre principali interpreti ed ossia Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti meglio conosciuti dal pubblico come Aldo, Giovanni e Giacomo. I registi hanno anche collaborato all’ideazione del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast figurano oltre ai tre principali interpreti anche Marina Massironi, Antonio Catania, Francesco Pannofino e Big Jimmy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COSI' E' LA VITA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Aldo è un malvivente molto abile nel falsificare documenti e carte di credito grazie alle quali riesce a prendere ingenti somme di denaro ai bancomat. Scoperto dalla polizia viene arrestato e portato in carcere e per la precisione nella casa circondariale di San Vittore. Giacomo è invece un agente di polizia che vive assieme alla propria sorella e tutta la sua famiglia. È un uomo onesto, un po’ ingenuo e che da sempre coltiva la passione ed il sogno di poter diventare un giorno un abile scrittore di romanzi. Giovanni è invece un inventore di giocattoli felicemente sposato e che ha un proprio negozio dove peraltro li vende. Un giorno Giacomo deve scortare Aldo in tribunale per il suo processo. Lo dovrebbe fare assieme al proprio collega Catania che essendo un agente non proprio ligio al proprio dovere e soprattutto sempre pronto a sfruttare l’eccessiva bontà di Giacomo, chiede a questo ultimo il piacere di potersi assentare per via di un suo appuntamento galante. Quindi Giacomo si ritrova da solo Aldo in tribunale. Il malvivente sfruttando un momento di indecisione e di disattenzione dell’agente di polizia, riesce a prendere la sua pistola e quindi a prenderlo in ostaggio intimandogli di seguire alla lettera le sue indicazioni per mettere in essere una fuga. Lungo il loro tragitto si imbattono nello sfortunato Giovanni che è appena stato vittima del furto della propria auto. Giovanni si butta letteralmente davanti alla volante per chiedere soccorso ma suo malgrado diventa il secondo ostaggio di Aldo. A questo punto ha inizio una rocambolesca fuga con tanti situazioni che la rendono molto sui generis come nel caso in cui si vedono costretto ad aiutare un automobilista in difficoltà giacchè la moglie sta per dare alla luce il loro primo bambino. La vicenda avrà un epilogo sorprendente che permetterà di capire ai tre come le loro vite fossero infelice e che soprattutto le persone a loro care erano molto differenti da quello che credevano.

© Riproduzione Riservata.