DEFIANCE - I GIORNI DEL CORAGGIO/ Su Iris il film con Daniel Craig (oggi, 27 marzo 2017)

Defiance - I giorni del coraggio, film seconda serata

DEFIANCE - I GIORNI DEL CORAGGIO, IL FILM IN ONDA IRIS OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Defiance - I giorni del coraggio, il film in onda su Iris oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 23.25. Una pellicola dal genere drammatica e guerra prodotta in USA nel 2008 diretta da Edward Zwick (L'ultimo samurai, Jack Reacher - Punto di non ritorno, Amore e altri rimedi) ed interpretata da Daniel Craig (Spectre, Millennium - Uomini che odiano le donne, Cowboys & aliens), Liev Schreiber (The manchurian candidate, X-Men le origini: Wolverine, Il caso Spotlight) e Jamie Bell (Billy Elliott, King Kong, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro). La trama del film è liberamente ispirata alla storia vera dei fratelli Bielski, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvarono diverse centinaia di ebrei polacchi grazie ad un villaggio fortificato, da loro costruito, nei boschi della Bielorussia. La sceneggiatura del film è tratta dal libro del 1993 Gli ebrei che sfidarono Hitler, di Nechama Tec, che narra in modo romanzato la vicenda dei fratelli. L'autrice è ella stessa una ebrea di origine polacca, scampata ai campi di sterminio grazie alla protezione di un gruppo di cattolici. Dopo la guerra Nechama Tec è emigrata prima in Israele e quindi negli Stati Uniti, dove ora insegna sociologia. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

DEFIANCE - I GIORNI DEL CORAGGIO, IL FILM IN ONDA IRIS OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Tuvia (Daniel Craig), Zus (Liev Schreiber) e Asael Bielski (Jamie Bell) sono tre fratelli bielorussi. Quando i tedeschi, nel 1941, invadono le loro terre e massacrano i loro genitori, i tre riescono a rifugiarsi nei boschi. Qui incontrano altri profughi in fuga dalle armate tedesche, e Tuvia e Asael si offre di organizzare un rifugio per tutti. In breve tempo nei boschi della Bielorussia viene organizzato un vero e proprio villaggio, dove numerosi ebrei e fuggiaschi dalle truppe del Fuhrer trovano rifugio. L'unico a ribellarsi è Zus, dal carattere più impulsivo. Stare nascosto nei boschi non fa per lui, per cui decide di prendere contatti con la resistenza armata e combattere di persona gli invasori.

