David di Donatello 2017

DAVID DI DONATELLO 2017: ANTICIPAZIONI, DIRETTA E STREAMING. CHI SARANNO I VINCITORI? - L'evento più atteso dal cinema italiano è finalmente arrivato: al via i David di Donatello 2017. A partire dalle 21:15 di oggi, lunedì 27 marzo, Alessandro Cattelan presenterà la 61a edizione della kermesse. Sarà possibile seguire l'evento in diretta grrazie al canale dedicato Sky Cinema David di Donatello HD, canale 304 del satellitare, e trasmesso in contemporanea su Sky Cinema Uno HD, Sky Uno HD e Sky Arte HD. Gli utenti in chiaro potranno sintonizzarsi invece su Tv8, al tasto 8 del telecomando. I telespettatori abbonati potranno inoltre usufruire del servizio streaming di Sky Go. Prima di assistere alla premiazione, alle 20:50 il Red Carpet vivrà l'annosa passerella di vip e celebrità, che verranno accolti da Francesco Castelnuovo e Filippa Lagerback. Ad organizzare la kermess Dry, che unirà una formula televisiva rinnovata all'attenzione dettagliata per i protagonisti della cinematografia italiana. L'ispirazione delle scenografie è stata invece possibile grazie al modello degli spettacoli più vincenti a livello internazionale. Il tutto per una serata che metterà ovviamente al centro la premiazione, resa possibile grazie alla presentazione di diverse personalità apprezzate della cinematografia italiana, oltre che tanti ospiti e artisti più acclamate dal pubblico. Vedremo quindi i volti di Claudio Amendola, Luca Argentero, Maccio Capatonda, Eleonora Giovanardi, Gabriele Muccino, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdon ee, Gabriella Pescucci, Valentina Lodovini e molti alttri ancora.

DAVID DI DONATELLO 2017, DIRETTA E STREAMING: IN VETTA "LA PAZZA GIOIA" E "INDIVISIBILI" (27 MARZO) - In lizza grazie a 17 nomination per i David di Donatello 2017, il film di Paolo Virzì, "La pazza gioia", e di Edoardo De Angelis, "Indivisibili", mentre a 16 candidature troviamo la pellicola di Matteo Rovere, intitolata Veloce come il vento. Il film di Marco Bellocchio, "Fai bei sogni", la pellicola di Claudio Giovannesi, "Fiore" e l'ultimo lavoro di De Angelis, concorreranno inoltre per le sezioni di Miglior Regia e Miglior Fim. La categoria Miglior Attore Protagonista vede invece vincente Valerio Mastrandrea per il film "Fai bei sogni": l'artista è inoltre candidato come Miglior Attore Non Protagonista per la pellicola "Fiore". Sul fronte femminile troviamo invece una gara accesa fra le due protagoniste de "La pazza gioia" di Virzì, ovvero Valeria Bruni Tedeschi e Michaela Ramazzotti, entrambe candidate come Miglior Attrice Protagonista.

© Riproduzione Riservata.