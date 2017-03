E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO/ Su Rai Movie il film con Terence Hill (oggi, 27 marzo 2017)

E poi lo chiamarono il magnifico, film prima serata

E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - E poi lo chiamarono il magnifico, il filmin onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere western del 1972 scritta e diretta da Enzo Barboni sotto lo pseudonimo di E.B. Clucher (Lo chiamavano Trinità, Nati con la camicia, Anche gli angeli tirano di destro) ed interpretata da Terence Hill (Il mio nome è Nessuno, Altrimenti ci arrabbiamo, Più forte ragazzi), Yanti Somer (Lo chiamavano Trinità, Sette uomini d'oro nello spazio, La guerra dei robot) e Gregory Walcott (Plan 9 from outer space, Assassinio sull'Eiger, Ed Wood). Il titolo del film fu scelto per riecheggiare i precedenti Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità, usciti nei due anni precedenti, anche se in questa pellicola non vi sono riferimenti alle due precedenti e i personaggi sono del tutto diversi. Continuavano a chiamarlo Trinità fu nel 1971 un successo sensazionale, tanto che ancora oggi è il terzo film più visto nella storia del cinema italiano, dopo Ultimo tango a Parigi e Per un pugno di dollari, con 14 milioni e mezzo di biglietti staccati nelle sale cinematografiche. Manca qui anche il classico compagno di Terence Hill, Bud Spencer. E' invece presente nel film Riccardo Pizzuti, noto caratterista dell'epoca che per la prima volta veste i panni dell'antagonista. L'attore è presente in moltissimi di film di Bud Spencer e Terence Hill dove però interpreta sempre il braccio destro del cattivo di turno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Il visconte Sir Thomas Moore (Terence Hill) è un raffinato rampollo inglese, educato secondo i dettami della cultura anglosassone. Alla morte del padre, si trova a dover emigrare in America per prendere possesso della sua eredità. Si trova quindi nel west, in un mondo che non conosce e che è costretto ad affrontare senza preparazione. Qui conosce Candida (Yanti Somer), attratta dalla sua raffinatezza ma anche dalla sua goffaggine, di cui si innamora, la donna però, ha già un altro spasimante, Morton (Riccardo Pizzuti), disposto ad un duello all'ultimo sangue con Thomas pur di conquistare la ragazza. Per affrontare il duello Thomas dovrà diventare un pistolero e tre vecchi amici del padre lo aiuteranno ad imparare a sparare. Sir Thomas si dimostrerà molto portato, tanto da diventare un precisissimo e temibile pistolero. Purtroppo per lui Morton non è da meno, e il giorno del duello si fa sempre più vicino.

© Riproduzione Riservata.