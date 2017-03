ECCEZIONALE VERAMENTE/ Quarta puntata, quale sarà la scelta del quarto giudice? (oggi, 27 marzo 2017)

Eccezionale veramente, Selvaggia Lucarelli (LaPresse)

ECCEZIONALE VERAMENTE, QUARTA PUNTATA: CHI SARÀ IL QUARTO GIUDICE? (OGGI, 27 MARZO 2017) - Si torna a ridere sul piccolo schermo di La7: stasera, lunedì 27 marzo 2017, prenderà il via il quarto appuntamento con Eccezionale veramente. Il talent dedicato alla comicità, in scena con la sua seconda edizione, torna a schierare la sua giuria, pronta a giudicare le nuove performance dei concorrenti che - tra sketch e personaggi costruiti ad hoc per il palco - cercheranno di aggiudicarsi un posto in semifinale. Le selezioni procedono dunque sotto gli occhi attenti - e di fronte ai commenti pungenti - di Selvaggia Lucarelli (attualmente impegnata anche su Rai 1, a Ballando con le stelle), Paolo Ruffini e Diego Abatantuono: al loro fianco, come ogni settimana, farà capolino un quarto giudice d’eccezione. Renato Pozzetto, Carlo Vanzina, Raul Cremona, Massimo Boldi e Oscar Farinetti sono solo alcuni dei nomi scelti per il ruolo l’anno scorso: a Eccezionale veramente, in questa edizione targata 2017, hanno già fatto capolino Alex Zanardi (prima puntata), Ricky Tognazzi e Simona Izzo (seconda puntata) e Enzo Iacchetti (terza puntata). L’attesa cresce: chi sarà il quarto giudice di oggi?

ECCEZIONALE VERAMENTE, QUARTA PUNTATA: CHI CE L’HA FATTA LA SETTIMANA SCORSA? (OGGI, 27 MARZO 2017) - Sono già parecchi i nomi di coloro che sono riusciti a strappare un biglietto per le prossime fasi del talent Eccezionale veramente: la settimana scorsa, il primo gradino del podio (qui la classifica finale, pubblicata su Twitter) se l’è aggiudicato il Quartetto C’era, che ha portato sul palco alcuni divertentissimi colloqui di lavoro. Il trio ha saputo cogliere nel segno le difficoltà e le ‘più celebri’ falle dell’ambito, strappando più di un sorriso anche ai giudici (clicca qui per il video della loro edizione direttamente dal sito di La7). Enzo Iacchetti, in qualità di quarto giudice, ha deciso di salvare Chiara Trabolotti e Marco Cignolani. Gli altri che hanno passato il turno sono invece Gianni Bellino, Dante Cigarini, Giorgio Zanetti, Maurizio Bronzini, Villata e Perone, Urbano Moffa, Rino Cernonte, Tiziana Martilotti, Kekko & Emy, Tiziano Casole, Stefano Cairone, Daniele Contu e Paola Saccoman. Chi altri passerà le selezioni durante la quarta puntata di Eccezionale veramente?

