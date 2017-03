EMIGRATIS 2/ Terza puntata, anticipazioni: Pio e Amedeo con Mario Balotelli (oggi, 27 marzo)

Emigratis (foto da Facebook)

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 27 MARZO 2017: PIO E AMEDEO CON MARIO BALOTELLI - Tornano in seconda serata Italia 1 gli scoppiettanti viaggi - completamente a scrocco - di Pio e Amedeo: oggi, lunedì 27 marzo 2017, prenderà il via un nuovo appuntamento insieme ad Emigratis 2, e il pubblico della rete Mediaset non vede l’ora di scoprire quali saranno i prossimi vip - personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo - che finiranno nel mirino delle due ex iene. La pagina Instagram del duo ci viene in aiuto in questo senso. Ieri Pio e Amedeo hanno postato uno scatto in compagnia del calciatore Mario Balotelli, che incontreranno probabilmente in giro per il mondo e che forse offrirà loro un alloggio: “è bello che questi ragazzi abbiano un tetto sulla testa, accogliamoli #emigratis #puntata3 #lunedi23e30”, è stato infatti il commento aggiunto alla fotografia. La settimana scorsa Emigratis 2 ha raggiunto il 9.2% di share, con 1 milione e 270mila telespettatori al seguito: davvero un buon risultato per la fascia in cui è collocato lo show, in linea con quelli ottenuti al debutto. Il successo, dunque, va avanti, nonostanze la sala montaggio sia dominata da un non trascurabile (e spassoso) stato di trasandatezza, tra maniche mezze arrotolate sul braccio e buchi nei calzini (clicca qui per vedere il video di Pio e Amedeo che documenta la situazione). Anche stasera, le risate sono assicurate...

