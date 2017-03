Emigratis, in onda su Italia 1

EMIGRATIS, ANTICIPAZIONI DEL 27 MARZO 2017: FOTO, PIO E AMEDEO SONO STATI LIBERATI DALL'EMIRO. DOVE ANDRANNO? - Dove andranno Pio e Amedeo per la terza puntata di Emigratis? Lo show esilarante ritornerà nella seconda serata di Italia 1 oggi, lunedì 27 marzo 2017, con una nuova ondata di incursioni ed incontri con le celebrità. Pio e Amedeo hanno infatti lasciato Dubai, dove hanno potuto incontrare lo scrittore Roberto Saviano, che non hanno mancato di importunare come al loro solito. Spazio anche alla politica, grazie all'incontro fra i due viaggiatori e del grillino Alessandro Di Battista, ma anche allo sport: Pio e Amedeo hanno infatti incontrato nel precedente appuntamento anche l'ex calciatore di Atalanta e Inter Nicola Ventola. I fan sono curiosi di sapere cosa hanno in serbo per loro i due Emigratis, che per loro fortuna sono stati rilasciati dal tremendo emiro San Severo. Con alle spalle Dubai, Pio e Amedeo salutano i telespettatori con la prova della loro ritrovata libertà.

EMIGRATIS, ANTICIPAZIONI DEL 27 MARZO 2017: I SOLDI VENGONO RESTITUITI ALLE VITTIME? I DUE COMICI CHIARISCONO IL DUBBIO - Pio e Amedeo, i due comicidi che conducono Emigratis, hanno voluto chiarire un piccolo dubbio sollevato dai fan. Alla fine del servizio restituiscono i soldi alle loro vittime? Ospiti di Max Brigante su Radio 105, Pio e Amedeo sono forti della loro abilità nel convincere le vittime di turno a rivelare segreti e compiere azioni inaspettate. C'è da chiarire tuttavia, come hanno specificato nell'intervista radio, che i due comici non restituiscono mai i soldi chiesti in prestito ai mal capitati. "Graziano Pellè in Cina ha pagato la crociera alle nostre madri", hanno sottolineato, giusto per togliere ogni dubbio sulle loro capacità di "scrocconi". Il successo di Emigratis viene confermato anche grazie a questa seconda stagione, anche con risvolti sorprendenti per Pio e Amedeo. Stretti nel loro foggiano tipico, i due comici hanno infatti raggiunto Bolzano credendo di dover far intervenire un traduttore e "invece sembravamo Daniele Interrante e Costantino Vitagliano ai tempi d'oro!", sottolineano: da qui il successo è assicurato.

