Edoardo Pesce indagato/ Lesioni per una rissa a Roma: nei guai l’attore di Romanzo Criminale

Edoardo Pesce, l'attore indagato dalla Procura di Roma per lesioni: rissa in un locale nel quartiere San Lorenzo - Edoardo Pesce, attore noto soprattutto per il ruolo di Ruggero Buffoni nella serie tv Romanzo Criminale, sarebbe stato indagato per lesioni nel corso di una rissa avvenuta a Roma appunto della Procura di Roma. In particolare, come annuncia il quotidiano Il Messaggero, l'attore avrebbe preso a pugni l'organizzatore di una jam sessione in un locale di Via dei Luceri (quartiere San Lorenzo) lo scorso 8 gennaio, rompendogli il naso e scheggiandogli due denti. Sul noto quotiniano viene svelato tutto nei dettagli: "L’attore sale sul palco, imbraccia una chitarra e inizia a strimpellare. La vittima, un ragazzo di 35 anni, si avvicina e gli chiede se gli serva assistenza tecnica. Sottolinea che il locale sta per chiudere e che Pesce potrà suonare un solo pezzo. - si legge - Domanda poi all’artista come voglia essere presentato al pubblico. A dire del denunciante, la risposta dell’attore è arrogante: dice di non voler essere introdotto. «Ma poi te chi sei, l’arbitro?», aggiunge con scherno. «Vabbè suona tu perché mi hai fatto passare la voglia», continua". A questo punto, racconta Il Messaggero, il trentacinquenne sarebbe salito sul palco per annunciarlo e qui Pesce gli avrebbe dato uno schiaffo in pieno volto e davanti a tutti, scatenando la sua reazione. A questo punto gliavventori del pub avrebbero cercato di placare gli animi prima che si arrivasse alla rissa, ma Pesce si sarebbe divincolato, colpendo sul naso e sulla bocca l'uomo con un violento pugno. "Avevo la faccia tumefatta, mi sanguinavano il naso e le gengive", ha dichiarato infatti il querelante, mentre sulla fonte si legge ancora "La vittima va in bagno, si pulisce il volto, capisce che la lesione è seria e che dovrà farsi ricoverare in ospedale. Uscendo dal locale, vede l’attore seduto al bancone, stava bevendo l’ultimo shottino", conclude.

