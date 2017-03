FULL METAL JACKET/ Su Iris il film con Matthew Modine (oggi, 27 marzo 2017)

Full metal jacket, film prima serata

FULL METAL JACKET, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST - Full metal jacket, il film in onda su Iris oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere guerra e drammatica frutto di una coproduzione britannico – americana dell’anno 1987 distribuita nelle sale cinematografiche dalla Warner Bros per la regia di Stanley Kubrick, mentre nel cast figurano Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio, Ronald Lee Ermey e Dorian Harewood e John Terry. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FULL METAL JACKET, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - In un campo di addestramento per marines ubicato nei pressi di una cittadina della Caroline del Sud al severo ed intransigente sergente Hartman (Ronald Lee Ermey), vengono affidate diciassette reclute che lui deve far diventare dei perfetti soldati da utilizzare nella terribile guerra in Vietnam. I metodi del sergente sono assolutamente violenti mettendo in essere veri e propri insulti nei confronti delle reclute allo scopo di farle diventare delle vere e proprie macchine da guerra che abbiano nel loro fucile l’unico compagno di cui fidarsi e prendersi cura. Le reclute sono alquanto differenti tra di loro per carattere e motivazioni e soprattutto reagiscono in maniera molto differente dinnanzi ai metodi estremi dello stesso Hartman. Cowboy è un soldato dotato di un certo carattere che tutto sommato gli permette di affrontare il duro corso con un pizzico di sorriso come del resto succede anche allo stesso Joker che è uno dei migliori del gruppo tant’è che nei suoi confronti Hartman si rivela essere meno offensivo e duro. Di tutt’altro genere è Lawrence soprannominato con disprezzo da Hartman Palla di lardo per via del suo aspetto fisico e del fatto che dinnanzi a tutte le difficoltà si dimostra fragile da un punto di vista emotivo e molto propenso al pianto di disperazione. Hartman notando come Palla di lardo non riesca a seguire i suoi dettami decide di infliggere per ogni suo errore non solo delle punizioni a lui ma anche al resto dei compagni in quanto non in grado di motivarlo a dovere. Dopo una serie di punizione subite, Joker, Cowboy e gli altri decidono di intervenire durante sottoponendo al povero Palla di lardo il terribile codice rosso che di fatto lo trasforma in un ottimo soldato e cecchino. Allo stesso tempo vengono notate delle difficoltà mentali da parte della recluta che infatti sembra impazzire fino a che una notte prima uccide Hartman con un colpo di pistola in pieno petto e quindi si toglie la vita sparandosi in bocca. Gli strascichi saranno pesanti anche per le altre reclute soprattutto durante il periodo che si ritrovano a guerreggiare in Vietnam.

