GREY'S ANATOMY 13/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: la Bailey supplicherà perché Meredith ritorni!

Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "È come tornare a casa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:per April (Sarah Drew) è il primo giorno nel suo nuovo ruolo, ma deve subito affrontare le prime difficoltà. Gli strutturati, infatti, credono che abbia tradito non solo Meredith (Ellen Pompeo), ma tutti loro. Più tardi, Maggie (Kelly McCreary) supervisiona una paziente della sorella, Lynn (Aida Turturro), che rifiuta di non essere curata da un chirurgo diverso. Durante l'intervento, la donna ha un infarto e Maggie è costretta ad interrompere tutto. Intanto, Richard (James Pickens Jr.) e la Bailey (Chandra Wilson) hanno modo di discutere delle ultime decisioni di fronte a Ben (Jason George), che sta operano. Arizona (Jessica Capshaw) va invece su tutte le furie quando scopre che la Minnick (Marika Dominczyk) ha deciso di far operare il piccolo Matty (Edgar Salas) da Stephanie (Jerrika Hinton), ma non ottiene nulla. Mentre Richard e la Bailey continuano a litigare, Ben termina il suo primo intervento, ma non manca di far notare loro che si sono dimenticati di avere un allievo di fronte a loro proprio in quel momento. Più tardi, Lynn ha un altro infarto mentre sta discutendo con April riguardo alla gentilezza di Meredith, che reputa superiore alla sua. La Minnick invece accetta che Arizona sia presente in sala operatoria, ma le chiede di non intervenire per non innervosire Stephanie. Nel frattempo, le condizioni di Matty peggiorano, subito dopo un inizio con successo di Stephanie. La specializzanda va nel pallone, così come la Minnick ed anche se Arizona interviene, il bambino muore. Stephanie si sente in colpa, ma Arizona incolpa la Minnick, solo per scoprire che si tratta del suo primo decesso. Nel frattempo, le condizioni di Matty peggiorano, subito dopo un inizio con successo di Stephanie. La specializzanda va nel pallone, così come la Minnick ed anche se Arizona interviene, il bambino muore. Stephanie si sente in colpa, ma Arizona incolpa la Minnick, solo per scoprire che si tratta del suo primo decesso. L'intervento di Lynn invece va più che bene ed April riesce a conquistare la sua fiducia. Stephanie si presenta poi da Richard per informarlo dell'esito dell'operazione e il chirurgo le fa notare come nessuno, nemmeno i più esperti, si sarebbero potuti accorgere della rottura del vaso sanguigno. A fine turno, Catherine (Debbie Allen) propone ad April di seguirla a cena per riappacificarsi, mentrre Arizona risolve un problema che la Minnick sta avendo con l'auto. Ben invece chiarisce alla moglie di trovarsi in difficoltà a causa delle sue decisioni sul lavoro.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 14 "È COME TORNARE A CASA" - Alex scoprirà che molte cose sono cambiate da quando ha lasciato l'ospedale, e non tutte in positivo. L'assenza di Meredith non potrà che far riemergere vecchie ferite, anche se il chirurgo dovrà percorrere ora una chiara strada che lo porterà verso la redenzione. A notare che la sospensione di Meredith non sia stata una buona idea sarà anche la Bailey, che si presenterà a casa del chirurgo per chiederle di ritornare. Jo dovrà invece prendere una decisione molto difficile che riguarda ad un caso che sta gestendo. Come andranno le cose fra i due ex fidanzati ora che tutto sembra essersi risolto? Alle loro spalle, ancora una volta, lo spettro del marito di Jo e di tutto ciò che non vuole dire riguardo a quanto le è successo in quel periodo. Infine, Arizona intuisce che il rapporto con la Minning deve essere tenuto a debita distanza. Che cosa sarà successo fra loro? L'interesse provato da Eliza sembrava inizialmente sincero, ma questo non vuol dire che Arizona non abbia intuito che nasconde qualcosa di importante.

