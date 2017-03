Giacomo Urtis / Dopo l'Isola dei Famosi 2017 accusa Moreno e la De Grenet: "Pronti a vincere a tutti i costi!"

giacomo urtis

Isola dei Famosi 2017, Giacomo Urtis si svela: l'accusa a Moreno Donadoni e il chiarimento su Raz Degan - In una nuova intervista rilasciata a Non succederà più, il programma di radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Giacomo Urtis torna a parlare della sua esperienza all'Isola dei Famosi e soprattutto dell'impressione negativa avuta da alcuni compagni d'avventura. Il primo sembra essere Moreno che, a dire di Urtis, "vuole vincere a tutti i costi". Il chirurgo dei vip svela infatti che, essendo abituato a vincere (vedi Amici) farà di tutto per uscire vincitore anche da questa avventura: "Però vuole vincere, facendo i complottini. Moreno metteva zizzania, è un po' perfido. Non è cattivo però è falso" conclude sul rapper. Torna poi a chiarire la presunta offesa fatta da Raz Degan alla moglie di Massimo Ceccherini, che avrebbe anche causato il suo addio all'Isola; Urtis conferma la sua versione: "Raz non è il tipo che dice quelle cose. In queste puntate, non è mai uscita una volgarità da lui".

Isola dei Famosi 2017, Giacomo Urtis si svela: Smantha De Grenet pronta a vincere a tutti i costi, su Bettarini invece... - Ma se Moreno è pronto a fare di tutto per vincere l'Isola dei Famosi, secondo Giacomo Urtis c'è anche un'altra naufraga pronta ad usare i medesimi mezzi per raggiungere questo scopo: Samanta De Grenet. "Lei è un'altra che vuole vincere a tutti i costi. E' la persona più falsa dell'Isola. - sbotta Giacomo Urtis, che ancora dichiara - La De Grenet fa credere che non è una calcolatrice. Lei usa Giulio Base per lavorare sulle menti. Lui riporta tutto a Samantha. Mi ha fatto una cattiva impressione più di tutti". Il chirurgo conferma ciò che pensano ormai molti sull'Isola, poi nell'intervista tiene a spiegare una dichiarazione fatta su Stefano Bettarini qualche tempo fa: "Per Bettarini, mi dispiace. L'avevo raccontato quando era a cena con un giornalista e avevo detto che Bettarini spiegava le cose e che poi ce le rispiegavano perché alcuni giochi sono molto complicati. Da là, è successo che la mia intervista è stata interpretata che Bettarini non sa spiegare".

