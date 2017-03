HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE/ Su Rai 4 il film con Gemma Arterton (oggi, 27 marzo 2017)

Hansel e Gretel - Cacciatori di Streghe, film seconda serata

HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST - Hansel e Gretel - Cacciatori di Streghe, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere fantastica del 2013 diretta da Tim Wirkola (Dead snow, Kill Buljo, What happened to Monday?) ed interpretata da Gemma Arterton (Prince of Persia - Le sabbie del tempo, Quantum of Solace, Scontro fra titani), Jeremy Renner (The Avengers, The Bourne legacy, Arrival) e Famke Janssen (Wolverine l'immortale, Io vi troverò, GoldenEye). Un film basato (molto liberamente) sulla favola di Hansel e Gretel era nei piani della Paramount Pictures fin dal 2009, ma solo nel 2011 è cominciata la lavorazione vera e propria del film, coprodotto da Paramount e Metro Goldwyn Mayer e distribuito dalla Universal. Annunciato inizialmente per il 2012, il film è uscito nelle sale ad inizio 2013. Un sequel del film è già stato annunciato, ed entrambi i protagonisti hanno confermato che faranno ancora parte del cast. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Hansel (Jeremy Renner) e Gretel (Gemma Arterton) vengono abbandonati nel bosco da bambini dai loro genitori. Giunti presso una casa fata di marzapane incontrano una strega che li cattura per mangiarli. Hansel riesce tuttavia a liberarsi ed uccidere la strega. Convinti di essere stati abbandonati per egoismo, i due decidono di non ritornare dai genitori, e di diventare cacciatori di streghe. Dopo 15 anni i due sono dei rinomati cacciatori, e vengono chiamati dal sindaco di Augusta perchè facciano chiarezza sulla sparizione di alcuni bambini. Qui i due si scontrano subito con lo sceriffo locale, che voleva bruciare sul rogo una ragazza innocente, e riescono ben presto a trovare le tracce di Muriel (Framke Janssen), una potentissima strega dai terribili poteri. Hansel e Gretel riescono a catturare una delle ancelle della strega che confessa loro che Muriel intende usare il sangue dei bambini rapiti nella Notte della Luna di Sangue per creare un incantesimo in grado di rendere le streghe immuni al fuoco dei roghi. Quella stessa notte però, Muriel attacca il villaggio riuscendo a rapire sia Gretel che l'ultimo dei bambini di cui ha bisogno per il rito. Quando la cacciatrice di streghe riesce a fuggire e ritorna ad Augusta, viene arrestata dallo sceriffo, convinto che sia stata lei, insieme al fratello, ad attirare Muriel in città.

