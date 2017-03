HOUSE OF LIES 3 / Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: Marty confessa a Jennie di amarla (finale di stagione)

House of Lies 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF LIES 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di House of Lies 3, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Insieme" e "Joshua". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Jeannie (Kristen Bell) incontra Marissa McClintock (Eliza Coupe) perché possa aiutare la società a portare a casa un nuovo contratto. L'ex Procuratrice rimane colpita dalla consistenza dell'affare che le richiede, ma contesta la loro unione con la DollarHyde. Le raccomanda infatti di staccarsi dalla compagnia di Lukas (T.I.) e Dre (Mekhi Phifer) perché sono dei noti trafficanti di droga e di sicuro il Dipartimento di Giustizia non vorrà mai stringere un accordo a queste condizioni. Jeannie riferisce subito a Marty (Don Cheadle), che non è di certo entusiasta di togliere dal suo parco clienti un affare così promettentte e con guadagni sicuri. La socia cerca di fargli comprendere quali potrebbero essere le conseguenze, ma acetta di vedere prima Bloomingdale. Intanto, Doug (Josh Lawson) nota che la ragazza che gli piace, Caitlin (Genevieve Angelson), sta piangendo a dirotto e scopre che è stata lasciata dal fidanzato. Decide di fare leva sulla situazione comune, rivelandole di aver ormai capito che con l'ex moglie è ormai tutto finito. Con una tecnica subdola, la convince alla fine ad uscire per non lasciare che l'ex fidanzato abbia la meglio sul suo umore. Clyde (Ben Schwartz) invece continua ad avere un rapporto molto confuso con Marissa, che lo convince a non andare a lavoro per dedicarsi ad altre pratiche. Più tardi, Marty parla con Dre riguardo all'accordo che devono chiudere entro breve, mentre Monica (Dawn Olivieri) non riesce a convincere Vincent (Fred Armisen) a vendere il suo pasto sostitutivo come energy drink. Doug invece cerca di convincere Clyde che la rottura con la moglie è un segnale del suo futuro con Caitlin. Mentre Marty conclude il contratto, Vincent scopre che Monica sta tenendo un gruppo di ascolto sul suo prodotto e va in escandescenza. La donna finisce quindi per colpirlo sul volto per farlo riprendere. La sua azione tuttavia risulta vincente, dato che Vincent cambia idea sul progetto ed accetta la proposta di Monica. Quest'ultima, tuttavia, intuisce che Clyde abbia voluto compromettere l'affare e lo affronta. Più tardi, Jeannie propone all'ex Procuratrice di firmare il contratto in cambio di prove contro Dre e Lukas. Doug invece scopre che Caitlin è stata a letto con Will (Ryan Gaul) durante il viaggio a Chicago, ma la ragazza intuisce il suo piano e lo allontana. Ore dopo, Jeannie e Marty discutono dell'affare appena concluso dopo una cena con i vertici della DollarHide, ma quando la macchina di Dre e Lukas si allontana, vengono presi di mira da un gruppo di uomini armati. La raffica di proiettili raggiunge Dre alla spalla, ma crivella di colpi Lukas, che muore all'istante.

HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 11 "INSIEME" - Jeannie e Marty iniziano a sospettare che l'attacco a Lukas sia stato ordinato da Dre, nonostante sia rimasto ferito. Marty decide quindi di confrontarsi con il rapper, così come la moglie, che finisce per minacciarlo. Doug prova invece a riconquistare Sarah, ma senza successo. Scopre invece che ha abortito e che non è nemmeno sicura che il bambino fosse suo. Clyde scopre in seguito che Marissa ha venduto alcune informazioni alla McClintock e decide di chiudere la loro relazione. Intanto, Monica viene arrestata per aver presentato delle cartelle cliniche fasulle ed attribuisce l'evento a Jeannie. Dopo una serata a Las Vegas e qualche drink di troppo, Marty confessa a Jeannie di amarla.



HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 12 "JOSHUA" - L'FBI inizia a mettere al vaglio la Kaan grazie ad un mandato ottenuto da un amico di Jeannie. Quest'ultima concorda con Marty sul futuro che vogliono insieme, ma le indiscrezioni della donna rischiano di compromettere tutto. Intanto, Roscoe e Lex chiudono definitivamente la loro storia, mentre Marty viene prelevato per un interrogatorio. Jeannie decide infine di confessare il suo coinvolgimento nell'entrata in gioco dei federali, ma si scopre che è partito tutto dai prodotti alimentari di Vincent. Anche se la società non chiude, Marty è costretto a dimettersi e decide di allontanarsi lungo il deserto.

