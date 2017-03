IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Anticipazioni, La vampa d’agosto: la morte di Rina (puntata 27 marzo 2017)

Luca Zingaretti (LaPresse)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: “LA VAMPA D’AGOSTO” - Un inarrestabile commissario Montalbano: stasera, lunedì 27 marzo 2017, Rai 1 continua il ciclo di repliche dei vecchi episodi della fiction. In prima serata - dopo la messa in onda della decima stagione (“Una faccenda delicata” e “La piramide di fango”) - toccherà invece ad una puntata del 2008, la prima della settima edizione della serie. Si intitola “La vampa d’agosto”, ed è stata trasmessa in prima tv il 2 novembre. Quasi paradossalmente, è estate, e Montalbano si sta godendo un po’ di meritato relax: insieme al fidato Mimì Auguello, sta pranzando nella villa che il collega ha affittato per le ferie estive insieme a Beba, a Montereale Marina. La loro tranquillità viene però bruscamente interrotta: la donna, infatti, non riesce più a trovare il piccolo Salvo, che sembra svanito nel nulla. Stava forse giocando, e si è allontanato? Le ricerche di Montalbano Mimì inizieranno subito, conducendo il commissario verso un’indagine completamente diversa…

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: IL RITROVAMENTO DI RINA - Il commissario Montalbano si metterà immediatamente sulle tracce del piccolo Salvo, a Montereale Marina: incuriosito da un cunicolo che spunta dalle pareti del giardino, vi si infilerà, deciso a ritrovare il piccolo e a scoprire se, magari giocando, non abbia avuto la sua stessa idea. Ma quel che troverà nascosto in quel pezzo di muro non è affatto il piccolo Salvo: Montalbano scorgerà qualcosa di ben più terribile, il corpo di una giovane ragazza che sembra abbandonato lì da tempo, visto lo stato di decomposizione. Dopo le prima analisi, il commissario di Vigata non ci metterà molto a capire che si tratta della bella Rina, una ragazza scomparsa 6 anni prima, di cui non si era saputo più nulla. Che cosa le è successo? È stata uccisa, e poi l’assassino ha deciso di sbarazzarsi del corpo tra le mura della villa? Come sempre, Montalbano cercherà di vederci chiaro.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: LA SORELLA DELLA VITTIMA - Dopo il ritrovamento del corpo di Rina, per Il commissario Montalbano inizieranno le indagini. Il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, ancora una volta, non riuscirà a stare lontano dalla verità: come è accaduto altre volte in passato, però, una donna si metterà sulla sua strada. Si tratta di Adriana, affascinante e bellissima sorella della vittima: scoprire quello che è successo sembra essere il fine ultimo di entrambi, ma bisogna sottolineare che Adriana e Salvo saranno mossi da ragioni molto lontane l’una dall’altra. Montalbano vuole la verità per avere finalmente giustizia, mentre Adriana brama vendetta per quanto successo alla sorella anni prima. E la cosiddetta vampa d’agosto, una forte attrazione che il nostro commissario proverà per la parente della vittima, potrebbe non rivelarsi esattamente d’aiuto a tenere la mente lucida, in tutta questa storia…

© Riproduzione Riservata.