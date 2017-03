IL GRANDE MATCH/ Su Canale 5 il film con Sylvester Stallone e Robert De Niro (oggi, 27 marzo 2017)

Il grande match, film prima serata

IL GRANDE MATCH, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST - Il grande match, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sportiva dal titolo originale Grudge Match, realizzata in America nel 2013 dalla Warner Bros in collaborazione con la Callahan Filmworks e la Gerber Pictures per la regia di Peter Segal. Nel cast sono presenti Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart, Alan Arkin e Kim Basinger. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE MATCH, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo negli Stati Uniti d’America dove vivono due pugili professionisti entrambi originari della città di Pittsburgh ed entrambi all’apice delle rispettive carriere. Il primo si chiama Razor (Sylvester Stallone) mentre il secondo è stato soprannominato dai propri tifosi The Kid (Robert De Niro). I due pugili possono giovarsi entrambi di un eccezionale record che li vede imbattuti ed in ragione di una crescente rivalità, un importante agente decide di organizzare un incontro che in effetti vede grande attenzione ed aspettative da parte del pubblico appassionato di box. Il match vede la vittoria per KO alla quindicesima ripresa da parte di The Kid con Razor che ovviamente rimane molto deluso anche perché ai punti probabilmente avrebbe vinto lui. In ragione di sue pressioni e dell’enorme successo ottenuto dall’incontro viene organizzata una rivincita che in effetti permette a Razor di rifarsi con tanto di vittoria alla quarta ripresa. A questo punto si dice di organizzare la bella per un crescente interesse da parte dei tifosi che ovviamente si sono divisi a sostegno di uno e dell’altro. Tuttavia a pochi giorni dalla data prestabilita Razor indice una conferenza stampa durante la quale annuncia in maniera clamorosa che la sfida non ci sarà in quanto ha preso la decisione di abbandonare la boxe non motivandone il perché. A distanza di trent’anni dalla vicenda le strade di Razor e The Kid stanno nuovamente per incrociarsi. Il figlio dell’agente che all’epoca organizzò quelle due epiche sfide e che a sua volta è diventato un agente per pubblicizzare l’uscita di un nuovo videogioco incentrato sul mondo della boxe ha deciso di scegliere proprio The Kid e Razor come testimonial. Durante le riprese della pubblicità i due si beccano duramente e ne nasce una zuffa il cui video viene reso pubblico facendo nascere nuovamente l’interesse nei loro confronti. Questo porterà i due a sfidarsi in un nuovo emozionante incontro anche se molto in là con l’età. Entrambi dovranno fare i conti con gli acciacchi fisici e soprattutto con la vera ragione dell’addio di Razor.

