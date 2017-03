IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: la festa è un successo, ma dov'è finito Hernando?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 MARZO: HERNANDO NON SI FA VEDERE! - La festa di compleanno di Beatriz sarà grande protagonista della puntata de Il Segreto di oggi. In essa, infatti, la giovane Mella potrà contare sull'affetto delle persone da lei care, a partire da Camila, diventata oramai un punto fermo della sua vita. Tutto, o quasi, andrà per il meglio, anche se cioò non basterà per convincere la festeggiata ad ammettere di avere ripreso l'uso della parola. Ci sarà purtroppo anche una pecca, che non renderà completa la felicità di Beatriz: Hernando non si presenterà all'evento da lui tanto atteso, preferendo osservare tutti gli sviluppi della serata da lontano. Questo comportamento non troverà l'approvazione di Camila, che ancora una volta non saprà dare una sola giustificazione all'accaduto. E qualcuno proverà ad approfittare di una situazione già particolarmente tesa: si tratterà di Elias, che tenterà di dimostrare a Camila che il suo matrimonio è una farsa e come tale non dovrà essere rispettato. Ma siamo davvero certi che la padrona di casa gli darà ascolto?

