JUSTIN BIEBER/ News: in arrivo una sorprendente collaborazione artistica con Zayn Malik? (Oggi, 27 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANADESE COLLABORERA' CON ZAYN MALIK? - Buone notizie potrebbe presto sorprendere i fan di tutto il mondo di Justin Bieber, secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun On Saturday. Tale giornale ha infatti diffuso la news secondo la quale il cantante canadese e Zayn Malik molto presto potrebbero dare vita ad una sorprendente collaborazione artistica, che sicuramente farebbe il botto, considerando l'affetto di milioni di fan per entrambi. L'ex cantante degli One Direction non è ultimo a collaborazioni artistiche di tutto rispetto, la più recente delle quali lo ha portato a lavorare con Taylor Swift, ma questa volta è impossibile non chiedersi come possano essere stati dimenticati i battibecchi della scorsa estate: ricordate quando Bieber aveva ipotizzato che Selena Gomez lo avesse tradito proprio con Malik? Il tabloid britannico cita fonti attendibili secondo le quali Justin si sarebbe complimentato con la musica del collega, affermando di essere pronto a collaborare con lui nell'immediato futuro. Sarà questa la grande sorpresa dell'estate?

