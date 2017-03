Javier Rigau/ Il marito di Gina Lollobrigida contro Barbara D'Urso: "Sei una psichiatra o conduttrice?"

Javier Rigau contro Barbara D'Urso a Domenica live

Javier Rigau contro Barbara D'Urso a Domenica Live, frecciatine al veleno: "Sei una psichiatra o una presentatrice?" - La sentenza di primo grado tenutasi mercoledì 23 marzo 2017 ha chiarito che il matrimonio tra Javier Rigau e l'attrice Gina Lollobrigida è valido, mettendo fine alla disputa che dura ormai da mesi e alla quale più volte abbiamo assistito anche in tv. In tale occasione, Barbara D'Urso non si è lasciata sfuggire la possibilità di sentire le parole di Rigau a sentenza chiusa e nella puntata di Domenica Live tenutasi ieri, la conduttrice lo ha ospitato per discuterne. Peccato che l'atmosfera si sia riscaldata in pochi minuti e siano volate frecciatine da parte di Javier Rigau all'indirizzo della D'Urso. Il catalano ha continuato a sostenere come l'attrice sia manipolata dal suo giovane manager Andrea Piazzolla, al punto che la D'Urso ha chiesto il perchè di tanta ostilità nei suoi riguardi; a queste parole Rigau ha allora risposto: "Sei una presentatrice o una psichiatra? Non si tratta solo di Piazzolla, ma di tutta la sua famiglia".

Javier Rigau a Domenica Live dopo la sentenza sulle nozze con Gina Lollobrigida: le sue dichiarazioni - Parole pungenti che non sono passate inosservate in studio e che hanno portato Barbara D'Urso a rispondere: “Io sono presentatrice, ma riesco a capire una capace di intendere e di volere" riferendosi alla Lollobrigida. Lo spagnolo, intervenuto a Domenica Live, ha però continuato a dire la sua sulla spiacevole situazione, dichiarando: "Questa situazione è assurda, ridicola. Ho sopportato tutto per tre anni. La famiglia non avevamo fatto nulla, in principio, per non pregiudicare l'immagine di Gina. Andrea Piazzolla è una banda familiare che gli ha fatto il lavaggio del cervello. Questo individuo ha firmato lo sfratto del figlio Milko e il nipote Dimitri. Ho visto il fascicolo". Dicendosi infine contento della decisione del tribunale, Rigau ha speso le ultime parole su Gina Lollobrigida, dichiarando che dal 2011 c'è qualcosa che "succede nella sua testa", tando da farle pena: "La Gina che mi sta guardando non è quella che ho conosciuto, a lei non ho nulla da dire. Alla mia Gina dico che l'amerò sempre". L'intera intervista è stata però rimossa dal sito ufficiale di Mediaset; che cosa sarà successo?" ha concluso.

© Riproduzione Riservata.