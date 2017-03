LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA/ Su Rete 4 il film con Elizabeth Taylor (oggi, 27 marzo 2017)

La gatta sul tetto che scotta, film

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST - La gatta sul tetto che scotta, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale Cat on a Hot Tin Roof, realizzata nel 1958 per la regia di Richard Brooks. La trama si ispira all'opera teatrale scritta dal drammaturgo e scrittore statunitense Tennessee Williams mentre il cast è formato da Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson e Madeleine Sherwood. La trama del film nel dettaglio.

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Brick Pollitt (Paul Newman) e sua moglie Margaret (Elizabeth Taylor) vanno a festeggiare il compleanno di Harvey (Burl Ives), il padre di Brick. Nella casa del ricco patriarca arriva anche l'altro figlio, Cooper (Jack Carson) con la moglie Mae (Madeleine Sherwood). Brick è depresso, trascorre il suo tempo in casa, beve molto e non mostra affetto per la moglie che invece lo ama moltissimo e resta indifferente anche alle insinuazioni di Margaret, che mette in dubbio la lealtà di Cooper in merito all'eredità del loro genitore. Brick, ha sempre avuto la passione per il football, tanto che prima giocava con in una squadra con Skipper, che oltre ad essere il suo compagno di squadra era anche il suo amico più caro ma a Margaret non piaceva questa amicizia così stretta, suo marito adorava talmente tanto l'amico da scatenare nella donna un vero sentimento di gelosia nei confronti di Skipper. Informa quindi il marito del continuo ed eccessivo corteggiamento di Skipper nei suoi confronti, tra i due amici scoppia una lite furibonda, Skipper non riesce ad accettare il duro affronto dell'amico e si uccide. In realtà il comportamento di Skipper mirava a dividere la coppia affiché Brick riservasse attenzioni ed amore solo per lui. Da quel momento Brick cade in depressione e si allontana dalla moglie. I due fratelli Pollitt scoprono che il padre ha un male incurabile, la sconvolgente notizia mette maggiormente in crisi la famiglia, anche a causa dell'avidità mostrata da Cooper che vorrebbe ereditare l'ntero patrimonio del genitore. Il vecchio Harvey non sa di avere il cancro e la cosa viene tenuta nasconsta anche a sua moglie. Maggie vorrebbe che il marito si riavvicinasse al padre ma tra i due ci sono soltanto furiosi litigi. Dopo l'ennesima discussione, Brick vuole andare via ma Maggie lo convince a restare. Harvey Pollitt ha sempre condannato le debolezze del figlio minore e vederlo tanto spesso ubriaco lo manda su tutte le furie, sa anche che Cooper e la nuora Mae mirano al suo denaro per cui decide di godersi la vita che ancora gli resta da vivere, insieme alla sua fedele moglie Ida (Judith Anderson). Intanto Maggie finge di aspettare un figlio per ostacolare i piani della cognata, Mae sospetta che si tratta di una menzogna e si scaglia contro Maggie. A difenderla dagli attacchi di Mae interviene Brick, che finalmente, stringe tra le braccia sua moglie e la bacia appassionatamente.

© Riproduzione Riservata.