LEGION/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: chi è il vero padre di David?

Legion, in prima Tv assoluta su Fox

LEGION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, sulla Fox andrà in onda un nuovo episodio di Legion, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Shadow King". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente:il gruppo si ritrova di fronte a Lenny (Aubrey Plaza), che in questa visione ha il ruolo di terapeuta. Tutti rivelano alcuni dettagli del proprio passato, mentre David (Dan Stevens) si trova nell'area ricreativa. Ptonomy (Jeremie Harris) e Syd (Rachel Keller) lo raggiungono poco dopo e la ragazza rivela agli amici di aver notato la presenza di una porta diversa lungo i corridoi, ma Lenny li interrompe e preleva David. Quest'ultimo le riferisce di sentirsi finalmente bene, di occupae le giornate con diversi tipi di attività. Nella visione, Amy (Katie Aselton) è invece una delle infermiere. La sorella impedisce in seguito a David di mangiare la crosstata che gli piace di più, mentre Syd ha un'allucinazione. Intanto, Lenny continua a mostrare la propria follia lontano dallo sguardo altrui. Quella notte, David si introduce di nascosto nella camera di Syd, che cerca di convincerlo a valutare una vita al di fuori dell'ospedale psichiatrico. Più tardi, Syd cerca di nuovo a convincere gli amici che una delle porte dell'edificio a volte scompare. Più tardi, David insisnua che la fidanzata sia affetta da allucinazioni e che sia per quello che è stata ricoverata. Syd invece ricorda benissimo di avere in realtà un problema diverso e di non poter essere toccata per via del suo potere. Dopo essersi allontanata, Syd controlla la parete in cui in realtà ha murato Lenny ed inizia a ricordare tutto quello che è successo. La finta terapeuta la ferma subito dopo e la invita ad indossare delle cuffie tramite cui farle sentire il frinire dei grilli, con la scusa della terapia. Nel frattempo, Ptonomy sogna un episodio accaduto quando aveva cinque anni, in cui la madre muore di fronte ai suoi occhi. Kerry (Amber Midthunder), invece, si sveglia di soprassalto con l'urgenza di trovare Cary (Bill Irwin), ma si imbatte in The Eye (Mackenzie Gray), che le racconta la favola di Cappuccetto Rosso e le rivela poi di sapere che sensazione si prova a divorare un animale ancora caldo. La Bird (Jean Smart) invece, viene attirata dal marito verso l'esterno della stanza e condotta fino ad un altro punto. Qui, trova alcuni uomini della Divisione 3 intenti a sparare a Syd e David, ma anche se la scenta viene vissuta al rallentatore, non può comunque intervenire per salvare i due ragazzi.

LEGION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 7 "SHADOW KING" - Nell'episodio di Legion di questa sera avremo modo di approfondire nuovamente la figura di Lenny. La Bird intanto sembra immersa in un mondo fatato in cui entra in contatto con il marito, che in realtà si trova nelle mani della Divisione 3. Dopo aver sentito per la prima volta The Eye parlare, non ritorneremo così spesso su questo personaggio. Non almeno nelle prossime trame. Ci saranno invece nuovi sviluppi per quanto riguarda il Demone dagli occhi gialli e la sua influenza su David. Cary infatti, che si rivelerà essere ancora vivo, concluderà che esiste un modo per estirparlo dalla mente di David, che di contro continua ad essere una bomba ad orologeria proprio per via del parassita. Per poter scoprire come sconfiggerlo, David dovrà affondare le mani nella sua infanzia. Nel settimo episodio, in particolare, si analizzerà la nascita di David. Sappiamo infatti che è stato adottato e Lenny ha rivelato in precedenza di conoscere molto bene suo padre. In questo caso, impossibile non sentire forte il richiamo del fumetto ed un rimando a Charles Xavier. Scopriremo così che David bambino è stato strappato alla sua famiglia di mutanti, ma non è chiaro il motivo. Come non è detto che la bilancia di David penda a favore del mondo degli X-Men.

