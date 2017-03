La pazza gioia di Virzì, candidato a Miglior film, sarà il vincitore del David di Donatello 2017?

David di Donatello 2017

LA PAZZA GIOIA, IL FILM DI VIRZÌ CANDIDATO A MIGLIOR FILM: IN LIZZA PER ALTRE 16 CATEGORIE (DAVID DI DONATELLO 2017, 27 MARZO) – Questa sera va in scena l’edizione 2017 dei David di Donatello con diretta tv nella prima serata di Sky con la conduzione di Alessandro Cattelan. Tra le pellicole in lizza per le ambite statuette simbolo del cinema italiano, c’è anche quella scritta e diretta da Paolo Virzì, La pazza gioia. Un film nel quale il regista livornese ha potuto giovarsi del contributo di Francesca Archibugi per la sceneggiatura con le musiche composte da Carlo Virzì ed il montaggio di Cecilia Zanuso. La pazza gioia è certamente tra le pellicole più attese come del resto conferma il fatto che oltre ad essere candidato come Miglior film lo è anche per altre sedici categorie tra cui anche la miglior regia e la miglior sceneggiatura originale. Nel cast sono presenti interpreti italiani molto noti come Micaela Ramazzotti, Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena, Valentina Carnelutti e Marco Messeri.

LA PAZZA GIOIA: LA TRAMA (DAVID DI DONATELLO 2017, 27 MARZO) – Due donne abbastanza giovani si ritrovano ricoverate presso una clinica privata di igiene mentale. In una struttura dove tutte sono affette da evidenti problemi mentali, le due sembrano essere tra coloro con i maggiori margini di miglioramento tant’è che vengono scelte per prendere parte ad un programma rieducativo che prevede alcune ore di lavoro retribuite in un vivaio ubicato ad alcuni km di distanza. Un giorno, alla fine del loro turno di lavoro, perdono l’autobus che avrebbe dovuto riportarle nelle clinica. Questo darà loro modo di barcamenarsi in una splendida avventura grazie alla quale sapranno riassaporare per alcuni giorni il gusto della libertà e della vita. Si ritroveranno a spaziare da una parte all’altra della regione Toscana con il solito obiettivo di riprovare almeno una volta una pazza gioia nonostante sulle loro tracce ci siano gli operatori della clinica ed i loro parenti che ovviamente premono per riportarle nella loro ‘prigione’.

