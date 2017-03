Lo Strego / Eliminato da Amici 16 ma sempre pronto a ringraziare i fan!

Lo strego

Lo Strego, eliminato da Amici 16, era già tutto scritto? - Siamo tutti in crisi per Lo Strego. Le sue canzoni, la sua scrittura brillante e anche il suo timbro, sono stati messi da parte per permettere ad altri di andare avanti nonostante il poco talento. I fan di Amici 16 sono sicuri di questo e attendono con ansia di vedere il secondo serale per capire come ha cantanto il loro beniamino. Dietro la sua eliminazione c'è davvero Morgan insicuro sul suo arrivo al serale sin dall'inizio? Sono in molti a pensarla così ma Lo Strego, da gran signore, ancora tace su quanto è accaduto durante la registrazione e qualche ora fa è tornato su Instagram per pubblicare questa foto e ringraziare chi lo sostiene e lo ammira nonostante tutto. In particolare, Lo Strego scrive: "100.000 follower e un serale col botto dopo una canzone con Morgan e Boosta come band. Direi che non mi posso lamentare. 100.000 #grazie a tutti voi". Cosa dirà dopo che il secondo serale sarà andato in onda e che la sua eliminazione sarà pubblica?

Lo Strego, eliminato da Amici 16, era già tutto scritto? - Mentre in tv andava in onda il primo serale di Amici 16, sul web si scatenava la tempesta. I commenti non erano tutti per quello che è andato in onda ma anche per quello che stava succedendo durante la registrazione del secondo serale in onda l'1 aprile tanto da far finire Lo Strego in tendenza. Il cantautore in forza ai bianchi è proprio l'eliminato del prossimo serale di Amici 16 e questo non va giù ai suoi fan soprattutto non dopo quello che è successo durante la formazione delle squadre. Quello che era stato presentato come il nuovo Pierdavide Carone nel corso delle puntate è stato messo da parte, forse per via del suo carattere spungente e spigoloso, fino alla doppia puntata della formazione delle squadre che ha fatto discutere e pensare. Proprio mentre tutti erano felici di essere scelti per il serale e far parte di una squadra, Lo Strego finiva nella squadra di Morgan visto che Elisa non lo ha scelto. Anche il coach dei bianchi non sembrava felice della sua new entry visto che lo riteneva solo una copia dell'originale e senza personalità. Le parole di Morgan non sono piaciute a Lo Strego che, a malincuore, è arrivato al serale pieno di dubbi e in piena crisi.

Lo Strego, eliminato da Amici 16, era già tutto scritto? - Le polemiche hanno travolto questa edizione 2017 di Amici. Se nelle scorse settimane è stata la ballerina Giulia Pelagatti ha gridato allo scandalo accusando i fratelli Peparini di aver scelto i ballerini del serale non solo per le loro doti, adesso arriva l'eliminazione de Lo Strego. Le prime polemiche sono già scoppiate durante la registrazione del secondo serale ma siamo sicuri che anche la messa in onda non sarà da meno. Uno dei favoriti alla vittoria finale non solo è stato bistrattato e messo da parte ma è stato eliminato già nel secondo serale come in molti avevano già previsto. Mai come quest'anno sembra proprio che il finale di Amici sia scritto e che le "influenze" esterne abbiano condizionato l'esito che avrà Amici 16, abbiamo davvero toccato il fondo quest'anno?

