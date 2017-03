MAJOR CRIMES 5/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: Rusty è pronto a fare un passo verso Sharon

Major Crimes 5, in prima Tv assoluta su Premium Crime

MAJOR CRIMES 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Major Crimes 5, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Trappola per turisti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Julio (Raymond Cruz) porta avanti la pratica di adozione, ma deve raggiungere un parco giochi in cui è stato ritrovato uno scheletro. Sulle prime la squadra teme che si tratti di un bambino, ma in seguito scopre che si tratta di un giocatore d'azzardo. Intanto, Cynthia (Sonya Leslie) parla con tutti i membri della squadra per capire se Julio possa essere un valido genitore, dati i precedenti di aggressività. Provenza (G.W. Bailey) e gli altri irrompono invece nell'appartamento della presunta vittima e trovano l'acquisto di una motosega con cui potrebbe essere stato fatto a pezzi. In bagno, Julio trova alcuni indizi che fanno pensare che si tratta della scena del crimine. L'ipotesi della squadra è che il killer possa aver ucciso Adrian per sfruttare anche i suoi conti. Scoprono che in realtà la vittima si è affidata ad una società per gestire i suoi profili social, che vengono aggiornati di continuo. Nel corso delle indagini, la squadra si concentra anche sui finti like ottenuti dalla vittima e trovano degli indizi sui Kotero, una coppia che gestisce una società di sicurezza informatica. Risulta che siano uno dei suoi finanziatori e Sharon mette subito le cose in chiaro con la coppia, visto che spesso hanno supportato anche il suo ex marito. Tao (Michael Paul Chan) invece rivela in seguito che i messaggi inviati dal finto Adrian risultano partiti da uno dei loro computer. Buzz (Phillip P. Keene) scopre anche che uno degli ultimi selfie di Adrian risale in realtà a molti mesi prima e che non indicano nemmen che si trovasse davvero in Thailandia. Anche in questo caso, la coppia afferma che Adrian non può essere morto, dato che ha fatto diversi prelievi dai conti che hanno messo a sua disposizione. Nel frattempo, Cynthia continua a parlare con tutta la squadra, ma Provenza rivisita una situazione aggressiva vissuta da Julio per proteggere l'amico. Anche Sykes (Kearran Giovanni) è convinta che Julio si farebbe sparare pur di proteggere la squadra, ma l'assistente è convinta che non si tratti di eroismo. In seguito, la squadra scopre che il corpo ritrovato a pezzi è proprio quello di Adrian. Grazie alle immagini della videosorveglianza, concludono invece che l'assassino è uno dei due che gestisce i suoi account social. Julio si lancia nel suo inseguimento non appena il ragazzo inizia a fuggire, per poi ritrovarsi in un parco in una situazione terribile. Glen Cole (Mike C. Manning), infatti, estrae una pistola e prende una ragazza in ostaggio, minacciando di ucciderla. Julio fa una rapida analisi della situazione e decide di abbassare l'arma per convincere Glen a cedere.

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 6 "TRAPPOLA PER TURISTI" - Una coppia di turisti inglesi viene attaccata mentre si trova intenta a festeggiare la seconda luna di miele. Il rapinatore ha colpito infatti nelle vicinanze di un'industria turistica da venti milioni di dollari di Venice Beach. Sulle prime la squadra collega l'omicidio alla rapina, ma in seguito scoprono che potrebbe essere connesso ad un giornalista inglese che ha perso l'opportunità di fare carriera. Nel frattempo, la madre biologica di Rusty, Sharon, cerca di ricucire i loro rapporti in previsione della nascita dell'ultimo figlio. Riuscirà a perdonarla oppure i timori del ragazzo sulla falsità della madre si riveleranno corretti? Sharon sembra essere sicura che la sua omonima sia sinceramente convinta di voler iniziare una nuova vita proprio grazie alla gravidanza che sta vivendo.

