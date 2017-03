MASSIMO LOPEZ RICOVERATO/ Video: “Sto molto meglio", le sue parole in diretta a Storie Vere

Massimo Lopez con l'amico e collega Tullio Solenghi

MASSIMO LOPEZ RICOVERATO, L'INTERVENTO IN DIRETTA A STORIE VERE. SALUTA CON LA MANO DALLA FINESTRA E TELEFONA: "STO MEGLIO", VIDEO - Il cuore di Massimo Lopez gli ha giocato un brutto scherzo e venerdì sera lo showman è stato ricoverato per un infarto avuto mentre si esibiva sul palco. A Storie Vere, il programma in onda su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, l’inviato della trasmissione ha intervistato il proprietario del locale dove si stava esibendo Lopez, Maurizio Marcone:” A un certo punto ha chiesto scusa al pubblico dicendo che doveva fermarsi un attimo. In camerino l’ho trovato pallido, ho chiamato il 118 che è intervenuto in pochissimi minuti. Si sono resi conto che era un infarto e hanno attivato il protocollo. All’ospedale di Andria l’equipe ha effettuato l’intervento, che dopo un’ora era già nella sua stanza, dove sorrideva e scherzava con noi e coi medici”. Nel corso del programma è stato intervistato anche Stefano Porziotta, direttore sanitario della Asl di Barletta, Andria e Trani: “Sta bene, ha collaborato non ha mai perso il suo umore”. Mentre il medico veniva intervistato la telecamera ha inquadrato una mano che salutava da una delle finestre dell’ospedale e il dottore ha confermato che si trattava proprio della stanza dove si trovava Lopez. Qualche minuto dopo l’attore è intervenuto telefonicamente: “Ciao sono massimo, ero io affacciato alla finestra. La testa non esce quindi ho salutato con una mano e con la banana. Sto meglio e ne approfitto per ringraziare tutti in questo ospedale, sono stati fantastici. Io sono stato bravo ad accorgermi del problema e adesso siamo in attesa di migliorare sempre di più. L’equipe è straordinaria, sono in mani buonissime. Mi stanno viziando, ieri ho mangiato anche le fragole. Il momento brutto è passato”. Clicca qui per vedere il video della puntata su Raiplay.it e per ascoltare dall’undicesimo minuto la voce di Massimo Lopez.

© Riproduzione Riservata.