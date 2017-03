MAZINGA Z / The Movie, video teaser trailer: presentato a Tokyo il film ispirato al manga di Go Nagai

Mazinger Z, The Movie

VIDEO MAZINGER Z, THE MOVIE: RILASCIATO IL PRIMO TEASER TRAILER DELLA PELLICOLA (OGGI, 27 MARZO 2017) - A gennaio scorso il progetto era stato ufficializzato: ora, dopo la presentazione della Toei Animation alla fiera AnimeJapan 2017 svoltasi ieri a Tokyo, sono state rilasciate anche le prime immagini del tanto atteso film Mazinga Z, titolo originale Mazinger Z The Movie. La pellicola è ispirata al personaggio del mangaka Go Nagai, il primo a presentare i cosiddetti mecha, giganteschi robot controllati da umani: l’anime, proprio come il manga (quest’ultimo pubblicato a episodi sulla rivista Weekly Shonen Jump), ha preso il via nel 1972, una sorta di pioniere della saghe dedicate ai Super Robot. In tutto sono stati realizzati 92 episodi, alcuni dei quali sbarcati anche sulla nostra prima rete nazionale, che allora aveva il nome di Rete 1. Mazinga Z verrà rilasciato proprio l’anno del 45° anniversario dalla prima apparizione, e sul grande schermo del cinema farà capolino l’immensa creazione del nonno di Koji, il protagonista che si troverà in prima linea contro il perfido Dottor Hell: alla fiera del fumetto giapponese è stato mostrato dunque il primo teaser trailer, in seguito pubblicato anche sul sito ufficiale, che trovate qui sotto. Anche l’immagine promozionale ha fatto esultare gli internauti, che non hanno nascosto il loro entusiasmo su Twitter: un poster in bianco e nero, il volto di un robot di profilo, la scritta Mazinger Z che spicca sul nero pece del disegno.

