Michelle Hunziker è incinta?/ "A me e Tomaso piacerebbe", ma ecco quando!

michelle hunziker incinta?

Michelle Hunziker è incinta del quarto figlio? La conduttrice e showgirl smentisce, anche se tra un anno... - Le voci si rincorrono ma vengono puntualmente smentite dalla diretta interessata: Michelle Hunziker non è incinta. La conduttrice e showgirl smentisce per l'ennesima volta le indiscrezioni che la vogliono in dolce attesa e per di più di un maschietto, anche se non tutto è così lontano dalla realtà. A Diva e Donna la Hunziker ha infatti annunciato di non essere incinta, ma di aver in progetto di mettere al mondo il quarto figlio: "Io e Tomaso (il marito Trussardi, ndr) ci penseremo tra un anno. Un altro figlio ci piacerebbe" ammette infatti Michelle, confermando la voglia di diventare mamma e magari proprio di un maschietto. Una famiglia alla rgata quella della Hunziker che riesce a trovare la felicità e la serenità nonostante le piccole difficoltà quotidiane, come la stessa Michelle in una recente intervista a Gente aveva svelato: “La vita è difficile per tutti. Anche se nasci in ambienti agiati gli ostacoli prima o poi arrivano. Per questo, mio marito e io cerchiamo di crescere le bambine nel modo più normale possibile, insegnando loro ad apprezzare quello che si ha. Ho sempre avuto un forte istinto materno, quando sono rimasta incinta per la prima volta ero appena uscita dall’adolescenza ma ero già calata nel ruolo. Con Aurora avevo un rapporto giocoso, ero meno apprensiva di oggi ma molto più severa. L’insicurezza mi faceva aggrappare alle regole, ero una sorta di generale, non gliene facevo passare una”.

