PREPARATI LA BARA!/ Su Rai Movie il film con Terence Hill (oggi, 27 marzo 2017)

PREPARATI LA BARA!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Preparati la bara!, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere western italiana del 1968 diretta da Ferdinando Baldi (Texas addio, Little Rita nel west, Il pistolero dell'Ave Maria) ed interpretata da Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, I due superpiedi quasi piatti, la serie tv Don Matteo), Horst Frank (Il grande duello, Il gatto a nove code, In famiglia si spara) e George Eastman (Antropophagus, Le notti erotiche dei morti viventi, Rosso sangue). Django è un pistolero popolarissimo e spesso utilizzato negli spaghetti western degli anni '60 e '70. Il personaggio nasce con l'omonimo film del 1966, diretto da Franco Corbucci, probabilmente uno dei western più violenti mai prodotti fino ad allora. Pare che Corbucci abbia scelto questo nome come omaggio al chitarrista jazz Django Reinhardt, di cui era un fan. Django, interpretato da Franco Nero, ottiene subito un grande successo sia in Italia che all'estero, dando origine ad una lunga serie di sequel non ufficiali in cui il nome del pistolero veniva sfruttato, a volte anche solo nel titolo, senza che il film avesse nessun legame con la pellicola di Corbucci. Fra questi va collocato anche Preparati la bara!, dove il protagonista Django non ha nessun legame, se non l'omonimia con quello creato da Corbucci.

PREPARATI LA BARA!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Django (Terence Hill) è un celebre pistolero, ormai ritiratosi dall'attività e tutto dedito alla sua famiglia. Un suo vecchio conoscente, David Barry (Horst Frank) gli chiede aiuto nella sua campagna elettorale come Governatore, ma Django rifiuta, dando origine ad una faida fra i due che mieterà molte vittime. Mentre Django sta scortando un convoglio che trasporta un carico d'oro, quest'ultimo viene attaccato da una banda assoldata da David per compiere la sua vendetta contro il pistolero. Tutta la scorta viene uccisa, compresa la moglie di Django, solo quest'ultimo riesce a salvarsi con uno stratagemma. Deciso ad eliminare David e vendicare la moglie, Django riesce a farsi assumere come boia della contea. Grazie al suo ruolo riesce a mettere in salvo alcuni condannati a morte che hanno un conto in sospeso con David, e con questi mette in piedi una banda con cui vendicarsi del suo perfido ex amico.

