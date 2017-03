Paolo Fox, oroscopo di oggi 27 marzo 2017, le previsioni a LatteMiele: Scorpione, Toro e gli altri segni

Paolo Fox - Oroscopo 2017 (LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, PREVISIONI DEL 27 MARZO SU LATTEMIELE: SCORPIONE, TORO, LEONE, VERGINE E GLI ALTRI SEGNI - Si apre una settimana in compagnia dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox e delle sue previsioni. Anche per oggi, lunedì 27 marzo, il celebre astrologo ha dispensato i consigli più utili per tutti i segni dello Zodiaco. Per qualcuno il Sole, entrato nel segno dell'Ariete da qualche giorno, compoterà novità e vantaggi, mentre altri potrebbero vivere rallentamenti e piccoli fastidi. A questo si aggiunge una Luna in opposizione che provoca confusione e dubbi, specie di chi prevede nei prossimi mesi di dover affrontare un cambiamento sul lavoro o in amore. Vediamo di seguito il dettaglio delle previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. ARIETE - Il Sole è già entrato nel segno da una settimana e c'è voglia di riscossa, specie in caso di sopprusi. Con Giove opposto, l'Ariete potrebbe doversi risolvere ad un legale per risolvere alcune tensioni. Il pianeta ritarderà però alcune situazioni. I nati del segno saranno felici in caso di cambiamento e questi mesi toglieranno ciò che è superfluo. Si potrebbe concludere quindi in modo inaspettato qualcosa che sarrebbe avvenuto comunque nel tempo. TORO - I nati del segno sono in recupero, ma è vero che negli ultimi tempi la forza è venuta a mancare. Qualcuno potrebbe infatti aver iniziato una terapia, altri hanno dovuto affrontare problemi. Giovedì e venerdì utili. Amore né bene né male, il cielo non è passionale. Si potrebbero ritardare risposte per offerte. GEMELLI - Per i nati del segno si apre una settimana tosta, soprattutto in amore. Il Gemelli cerca sicurezze, anche se si lancia verso relazioni che spesso non le prevedono. In futuro sarà molto importante non fare passi falsi e compromettere tutto. In questo periodo è meglio non lasciare, in generale, il certo per l'incerto. CANCRO - Sole, Mercurio, Venere e Luna in opposizione, provocano stress e indecisione. In questo momento i nati del segno farebbero bene a non smuovere troppo le acque, per non andare ad inficiare sugli obbiettivi da ottenere. Il consiglio dell'astrologo è di aspettare e coltivare la pazienza, dato che alla fine saranno proprio i nati Cancro ad uscire vincitorrri. LEONE - I nati del segno vorrebbero bruciare le tappe nei sentimenti. Sabato e domenica importanti per gli accordi. In questo periodo è meglio non mettere alla prova le persone, una tendenza del Leone, perché comporterebbero tensioni inutili. VERGINE - I nati del segno stanno già ricevendo delle risposte dal 20 marzo. Qualcuno ha ricevuto novità, ma bisogna potenziare quello che si ha. La Vergine dovrà fare fronte a spese per casa e famiglia, mentre l'amore si dimostra neutrale. C'è una situazione in corso, ma ne nascono poche, forse perché ci si tiene alla larga da relazioni poco chiare. BILANCIA - Luna opposta, i nati del segno potrebbero essere tesi e nervosi, isolati in qualche caso. Le vittorie ci sono, soprattutto su chi in passato ha dato numerosi problemi. Questo periodo negativo potrebbe sconfinare anche nell'amore, che ne pagherà quindi le conseguenze. SCORPIONE - Recupero di energie, in previsione cambio di ruolo e mansione entro giugno. I nati del segno si ritrovano a dover decidere se effettuare questo cambiamento oppure no. Il consiglio dell'astrologo in questo caso è di valutare bene il futuro e di muoversi solo se ci sono certezze positive. L'amore ha bisogno di protezione in più, di più serenità. SAGITTARIO - Si trova in una condizione importante, ma attenzione a questo lunedì troppo carico di impegni, molto confuso. Chi ha chiuso una relazione potrebbe trovare un nuovo amore, ma in caso di due relazioni in corso si dovrà operare una scelta. CAPRICORNO - I nati del segno risalgono la china in modo vincente, ma ci sono anche delle difficoltà. Anche in questo caso i nati del segno si vedono in solitaria, che spesso li porta a non voler ascoltare nessuno. Cielo nuvoloso, ma non vuol dire rinunciare del tutto a progetti e idee, che vanno organizzati invece meglio. ACQUARIO - Qualcosa del passato, fra il 2013-2014, andrà modificato, anche se le idee avute in quel periodo non si sono rivelate vincenti. Sono troppo pesanti, non rendono, meglio lasciar perdere. Alcuni nati del segno sono in attesa di risposte, meglio ricordare che i nuovi lavori possono essere cambiati. Bisogna essere più costruttivi in amore. PESCI - Meglio non fare troppo, per evitare piccoli fastidi. In questo periodo i nati del segno dicono quello che pensano senza alcun freno. Da venerdì saranno più solitari, mentre fra aprile e maggio si potrà finalmentte affrontae un problema professionale e personale con maggiore grinta. Chi ha avuto problemi legali potrà averre qualcce vantaggio in più, anche se le novità sono lente. Le conferme arriveranno a breve. Chi si sente pigro è perché sa che c'è da cambiare e ogni tanto si lascia spaventare di questa trasformazione. Una collaborazione, in caso ve ne sia più di una, verrà interrotta entro maggio.

