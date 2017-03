Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 27 marzo: la settimana riparte dalla cronaca. Riassunto ultima puntata

pomeriggio 5

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 27 MARZO: DA COSA RIPARTIRA' BARBARA D'URSO? - Ci siamo. Una nuova settimana in compagnia di Pomeriggio 5 sta per prendere il via ma da cosa ripartirà Barbara D'Urso dopo tutto quello che è successo ieri a Domenica Live. Come sempre, la puntata di Pomeriggio 5 sarà divisa in due parti e se nella prima ci caleremo nei casi di cronaca più recenti a caccia di indizi e prove, soprattutto per quanto riguarda Antonella Lettieri, la donna uccisa a Cirò Marina, nella seconda ci lasceremo andare al gossip. Pettegolezzi, costume e ospiti ci attendono, ma chi siederà sulle poltrone presenti in studio? Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sulla puntata di oggi, 27 marzo, ma in attesa di rivedere la D'Urso in onda, ecco cosa vi siete persi venerdì.

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA: Nel corso dell'ultimo appuntamento di Pomeriggio 5, trasmesso oggi 24 marzo, abbiamo visto il servizio, in apertura, di approfondimento sull'arresto del primario di ortopedia dell'ospedale Gaetano Pini di Milano Norberto Confalonieri. Quest'ultimo è un noto chirurgo di Milano, in più di un'occasione visto anche in televisione. 'Ho rotto un femore ad una vecchietta per allenarmi': questa una delle tanti frasi che sarebbero state attribuite al Confalonieri tra le intercettazioni 'choc' analizzate dagli inquirenti, che hanno arrestato l'uomo per corruzione, turbativa d'asta e lesioni. Il medico si difende. Nel dichiarare innocente il proprio assistito, il legale dichiara che le intercettazioni sono 'lette fuori dal contesto', dunque stando alla visione della difesa, le frasi attribuibili al chirurgo sarebbero fuorvianti. Il prossimo lunedì Norberto Confalonieri sarà sentito dagli inquirenti attraverso il tradizionale interrogatorio di garanzia. Si è parlato poi del caso Antonella Lettieri, la donna quarantenne ritrovata assassinata all'interno del proprio appartamento dopo essere stata brutalmente picchiata. Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio intorno a Salvatore Fuscaldo, il vicino di casa di Antonella, a cui la donna avrebbe prestato, secondo fonti giornalistiche, una piccola somma di denaro. Del caso se ne parlerà anche questa sera, in prima serata, a Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. Nel corso di Pomeriggio 5, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva ad un amico di Salvatore. Queste le sue parole: 'Lo conosco da quando eravamo bambini. Era una persona seria, lavorava, la gente che lo conosce stenta a credere che sia stato lui, era amico di tutti. Non ha mai dimostrato segni di violenza. Non era una persona aggressiva. La moglie, per come la conosco io, era un'ottima persona. Era spesso insieme ad Antonella, con i figli. Quando frequentavo Salvatore non aveva armi, manco ne parlava'. Dichiarazioni che sono la diretta testimonianza di come nessuno, tra gli amici di Salvatore, avrebbe pensato ad un epilogo tale per l'uomo che avevano, fino ad oggi, conosciuto.

Le telecamere di Pomeriggio 5 sono andate presso l'ospedale in cui è stato ricoverato Al Bano dopo il malore avuto qualche giorno fa, quando era di rientro dalle Marche. Pomeriggio 5 ha documentato l'arrivo in ospedale della compagna del cantante, Loredana Lecciso. È stato infine mandato in onda un servizio con il quale si è voluto ricordare Tomas Milian, l'attore nato a Cuba che qui in Italia tutti conoscevano come 'Er Monnezza'. L'uomo, morto a 84 anni, sarà ricordato sopratutto per la sua partecipazione nella serie del 'Commissario Giraldi'.

