QUINTA COLONNA/ Anticipazioni: i 60 anni dell’Unione europea (oggi, 27 marzo 2017)

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: I 60 ANNI DELL’UNIONE EUROPEA - Paolo Del Debbio, stasera - lunedì 27 marzo 2017 - sarà alla guida di una nuova puntata di Quinta Colonna e ripartirà dall’anniversario dei 60 anni dell’Unione europea. Sabato scorso, i leader di 27 paesi - Gran Bretagna esclusa, dopo la decisione sancita dalla Brexit - si sono trovati a Roma per firmare una dichiarazione congiunta e celebrare il 25 marzo 1957, quando sono stati firmati i Trattati di Roma, che diedero allora vita alla Comunità europea. Una Capitale blindata per l’occasione, in modo da poter scongiurare ogni tipo di rischio. La trasmissione di Rete 4, tenendo presente anche il complicato periodo storico in cui ci troviamo, proverà ad instaurare un confronto, tra coloro che sono nati come ‘figli’ dell’UE e dunque anche della moneta unica, e chi invece ricorda ancora molto bene i vecchi coni, e si trova talvolta ancora a convertire le spese che fa, arrivando inevitabilmente a paragonarle ai prezzi in lire. Come sempre, a Quinta Colonna Paolo Del Debbio accoglierà diverse personalità, ospiti ed esperti, lasciando spazio ai collegamenti con diverse città e anche alla satira di Gene Gnocchi, attualmente impegnato anche in giura a Lo scherzo perfetto, su Italia 1.

