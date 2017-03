Report, in onda su nella prima serata di Rai 3

REPORT, ANTICIPAZIONI DEL 27 MARZO 2017: SICUREZZA ALIMENTARE, RISTORAZIONE E SCANDALO CNR - Nuove inchieste e servizi ci attendono nella puntata di Report di oggi, lunedì 27 marzo 2017. Si tratta della prima puntata della stagione, che vivrà la conduzione di Sigfrido Ranucci. Grazie al contributo dell'ex timonierra Milena Gabanelli e di Bernardo Iovene. Si parlerà quindi di ristorazione, grazie ad un viaggio che ci porterà alla scoperta di trucchi e segreti dei maggiori chef stellati. Perché i loro piatti sono così apprezzati e cosa si deve aspettare chi fa il suo ingresso nel mondo della ristorazione? Bernardo Iovene si concentrerà in questo mondo che spazia dalle tradizioni del nostro Paese fino alle innovazioni di una cucina moderna. La guida Michelin permette inoltre ad un ristorante di acquisire maggiore visibilità ed autorevolezza, sia per il locale che per lo Chef. Così come i cappelli dell'Espresso e le forchette del Gambero Rosso. Clicca qui per vedere l'anteprima del servizio Sotto le stelle di Report. Giulio Valesini e le telecamere di Report ci illustreranno invece una curiosità che riguarda il Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR), che può contare su un budget di oltre 1 miliardo di euro. Ricercatori e ricercati si concentrerà infatti su alcuni punti oscuri, riguardo a dei gonfiabili comprati per conto del CNR e delle attività poco chiare di Vittorio Gargiulio, ex segretario amministrativo Istituto Ambiente Marino Costiero. Secondo l'inchiest e le prove raccolte, quest'ultimo avrebbe acquistato aree giochi ed altri oggetti ludici per conto della CNR, giustificandoli il più delle volte con diciturre non sospette agli occhi dell'Istituto di ricerca. Clicca qui per vedere l'anteprima di Ricercatori e Ricercati, il servizio di Report. Alessandra Borella ci parlerà invece di candeline per torte e l'emissione di metalli pesanti. Al centro del servizio di Report, le fontane luminose, conosciute come sparkler o stelline scintillanti. Un effetto scenico d'impatto e che fino ad ora non aveva posto dubbi in materia di sicurezza alimentare. Grazie all'inchiesta, sono stati rilevati infatti diverse tracce di metalli e alluminio, così come la presenza di fumi tossici prodotti dalle candeline. Clicca qui per vedere l'anteprima del servizio Ospiti Indesiderati di Report.

© Riproduzione Riservata.