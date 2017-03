Riccardo Marcuzzo/ Amici 2017, il cantante nell'agenzia di Facchinetti? La gaffe di Francesco lo conferma

riccardo marcuzzo

Riccardo Marcuzzo, Amici 2017: cliente dell'agenzia di Francesco Facchinetti? La gaffe del conduttore e imprenditore conferma - Riccardo Marcuzzo torna nell'occhio del ciclone e ancora una volta per 'colpa' di Francesco Facchinetti. Alcune settimane fa hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni secondo le quali il cantante e allievo di Amici di Maria De Filippi farebbe parte dell'agenzia di Facchinetti, la Newco Management. Oggi la notizia trova conferma in una gaffe fatta da Francesco nelle ultime ore. Il conduttore e imprenditore ha infatti postato un Instagram Story proprio dal profilo di Riccardo Marcuzzo, mostrandosi in un centro commerciale. Come ci svela il Vicolo delle News, Facchinetti, dopo essersi accorto dell'errore, lo ha così immediatamente cancellato per poi postarlo attraverso il suo proifilo. Il tutto è stato fatto in pochissimi minuti, ma Francesco non è riuscito ad evitare che i tantissimi fan di Riccardo Marcuzzo si perdessero la cosa e ne facessero qualche screenshot. La gaffe di Francesco Facchinetti non fa quindi che confermare il fatto che Riccardo faccia parte della sua agenzia, cosa che aveva fatto discutere e diffondere voci spiacevoli, secondo le quali Maria De Filippi avrebbe mal digerito questo sodalizio in quanto arrivato prima del serale, cosa che infrangerebbe il regolamento del talent di Canale 5. Le agenzie dovrebbero fare infatti delle proposte ai vari concorrenti solo nella fase finale del programma. E ora cosa accadrà?

