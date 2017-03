STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il grande match, Così è la vita (lunedì, 27 marzo 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 27 MARZO 2017 - Di seguito la programmazione prevista per le reti Mediaset per la prima serata del 27 marzo 2017. Come sempre il palinsesto è ricco di contenuti differenti. In questo modo è possibile soddisfare le esigenze di un pubblico vasto e variegato.

Su Canale 5 verrà trasmesso, in prima visione, il film d'azione con Steven Seagal, Il grande match. Henry The Razor e Billy The Kid sono due pugili professionisti, eterni rivali sul ring. Alla vigilia del match decisivo che li vede scontrarsi per l'ennesima volta, Henry annuncia al mondo il suo ritiro definitivo. A seguire, andrà in onda la serie tv commedia Amore pensaci tu con Giuliana De Sio, Filippo Nigro ed Emilio Solfrizzi. Ancora film su Italia 1 con Così è la vita, la pellicola comica con Aldo, Giovanni e Giacomo. Bancomat, un maldestro detenuto interpretato da Aldo, riesce a sequestrare un poliziotto (Giacomo) ed un povero malcapitato (Giovanni). In seconda serata è tempo di risate con Emigratis 2, il programma di Pio ed Amedeo. Nella nuova stagione i comici viaggeranno per il mondo in cerca di vip. Su Rete 4 spazio all'approfondimento giornalistico di Quinta Colonna. A seguire andrà in onda la rubrica d'attualità di Terra.

La 5 propone il film comico Un matrimonio sotto l'albero. Rusty e Cheri, due teneri cagnolini, s'innamorano perdutamente l'uno dell'altro. Lo stesso romantico destino toccherà anche ai loro rispettivi padroni. Su Mediaset Extra andrà in onda una puntata de Le Iene show, condotta da Nadia Toffa mentre su Iris verrà trasmesso il film di guerra Full Metal Jacket con Matthew Modine, Adam Baldwin e Vincent D'Onofrio. Italia 2 propone tre nuovi episodi della serie tv comica The Big bang Theory. Su Top Crime andranno in onda due nuovi episodi della serie tv poliziesca Major Crimes II. Infine su Boing, per la felicità dei più piccoli, spazio alle avventure dei protagonisti di Uncle Granpa.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.15 Il grande match, film d'azione

Ore 23.20 Amore pensaci tu, serie tv commedia

talia 1

ore 21.15 Così è la vita, film comico

Ore 23.20 Emigratis 2, programma d'intrattenimento

Rete 4

ore 21.10 Quinta colonna, approfondimento giornalistico

Ore 00.30 Terra, rubrica d'attualità



La 5

ore 21.10 Un matrimonio sotto l'albero, film commedia

Mediaset Extra

ore 21.15 Le iene show, programma d'intrattenimento

Iris

ore 21.00 Full metal Jacket, film di guerra

Italia 2

ore 21.10 Big bang theory IX-Episodi 15,14 e 15, serie tv commedia

Top Crime

ore 21.10 Major crimes II- Episodi 7 e 8, serie tv poliziesca



Boing

ore 21.00 Uncle Granpa, cartone animato

