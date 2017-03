STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano, Report (lunedì, 27 marzo 2017)

Stasera in tv Rai, Il Commissario Montalbano

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 27 MARZO 2017 - La prima serata del palinsesto delle reti Rai del lunedì sera si apre con una delle fiction televisive più amate e seguite degli ultimi anni: Il Commisario Montalbano. Le avventure del celebre poliziotto di Vigata interpretato da Luca Zingaretti, anche in replica, riescono sempre a registrare un ottimo share di ascolti. Per tutti coloro che alle fiction preferiscono film telefilm o programmi di attualità, la scelta è comunque ampia.

Rai Uno inaugura dunque la prima serata di lunedì 27 marzo 2017 con La vampa di agosto, un'altra indagine di Salvo Montalbano introdotta come di consueto dalle parole del suo creatore, lo scrittore Andrea Camilleri. Subito dopo viene trasmessa l'informazione flash del TG1. Su Rai Due tutti gli appassionati di calcio potranno seguire il match nel quale si confrontano le due nazionali under 21 di Italia e Spagna, un'amichevole che viene trasmessa a partire dalle 20:50 e a seguito della quale seguirà un film. Si tratta di Snitch - L'infiltrato, un film thriller di produzione statunitense girato nel 2013, L'attore protagonista è Dwayne Johnson che interpreta un padre disposto a tutto per salvare suo figlio. La sceneggiatura si ispira ad una storia vera. Rai Tre, come ogni lunedì, rispetta l'appuntamento con i reportage e gli approfondimenti di Report, che quest'anno è condotto da Sigfrido Ranucci, dopo l'addio dato l'anno passato da Milena Gabanelli. In seconda serata va in onda una nuova puntata di FuoriRoma, il programma ideato da Concita De Gregorio che va alla scoperta dei piccoli comuni italiani.

Rai 4 trasmette i nuovi episodi della quarta stagione di Vikings, telefilm a metà tra lo storico e il fantastico di cui stasera vanno in onda le puntate sei, sette o otto. Rai 5, fedele alla sua vocazione di rete dedicata al palcoscenico, porta sul piccolo schermo la commedia di Eduardo De Filippo Sabato, domenica e lunedì nell'interpretazione di Toni Servillo, per la regia di Paolo Sorrentino. A concludere il palinsesto Rai di lunedì 27 marzo, Rai Movie trasmette il film ... e poi lo chiamarono il Magnifico (1972), conclusione della trilogia che nel titolo si richiama ad altri due grandi film di successo dello stesso interprete, Terence Hill, ovvero Lo chiamavano Trinità... e ...continuavano a chiamarlo Trinità. Anche in questo caso si tratta di un western; del cast però non fa parte l'inseparabile partner di Hill di quegli anni, Bud Spencer. Infine su Rai Premium è prevista la messa in onda di Passione senza regole (Careful what you wish for, 2015), pellicola destinata alla visione televisiva che racconta la storia di un giovane che viene sedotto da una donna più grande di lui che forse vuole metterlo nei guai.

PROGRAMMI RETI RAI DI LUNEDI' 27 MARZO IN PRIMA SERATA

Rai Uno

ore 21:25, Il Commissario Montalbano, fiction televisiva

ore 23:28, TG1 60 secondi, informazione

Rai Due

ore 20:50, Italia-Spagna amichevole under 21, partita di calcio

ore 23:10, Snitch - L'infiltrato, film thriller

Rai Tre

ore 21:30, Report, programma di approfondimento

ore 23: 10, FuoriRoma, rubrica di attualità

Rai 4

ore 21:05, Vikings, telefilm fantastico



Rai 5

ore 21:15, Sabato, domenica e lunedì, spettacolo teatrale



Rai Movie

ore 21:20, ...e poi lo chiamarono il Magnifico, film western



Rai Premium

ore 21:20, Passione senza regole, film thriller

