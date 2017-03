STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: David di Donatello, The Walking Dead (lunedì, 27 marzo 2017)

Stasera in tv Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 27 MARZO 2017 - Lunedì 27 marzo il palinsesto dell'emittente privata Sky sarà molto ricco, riuscendo a soddisfare anche gli abbonati più esigenti. Su Sky Uno verrà trasmessa in diretta la premiazioni per il David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano. La diretta andrà in onda anche su Sky Cinema Uno, canale principale del gruppo cinema. Su Fox HD invece sarà trasmesso il quindicesimo episodio della settima stagione della serie televisiva thriller The Walking Dead.

Su Sky Cinema Family sarà possibile assistere con tutti i membri della famiglia ad un classico della commedia americana, Mrs. Doubtfire-Mammo Per Sempre interpretato da un eclettico Robin Williams. Molto interessante anche il film Woman in Gold, interpretato dal Premio Oscar Helen Mirren, in onda su Sky Cinema Passion. Se invece siete alla ricerca di un film meno impegnato dovrete sintonizzarvi su Sky Cinema Comedy, dove verrà trasmessa la pellicola dal titolo Daddy's Home, interpretata dagli attori Will Ferrell e Mark Wahlberg. Grande cast per il film thriller/paranormale dal titolo Premonitions, in onda su Sky Cinema Max. Oltre all'immortale Premio Oscar Anthony Hopkins potrete apprezzare la recitazione di Colin Farrell e Abbie Cornish. Se siete dei fan di Jack Nicholson e siete attratti dalla regia di Roman Polanski allora non potrete perdervi la riproduzione dello splendido film Chinatown, in onda su Sky Cinema Classics. Da segnalare anche la pellicola intitolata Gli invisibili, con l'interpretazione di Richard Gere, che verrà trasmessa sul canale Sky Cinema Cult.

Nel film Mrs. Doubtfire-Mammo Per Sempre, diretto dal regista Chris Columbus, Daniel Hillard si separa dalla moglie Miranda e il giudice stabilisce che potrà vedere i suoi tre figli solo una volta a settimana, ovvero il sabato. Il genitore, pur di stare con i propri bambini, escogita uno stratagemma: si traveste da signora anziana e riesce a farsi assumere nel ruolo di colf nella casa della sua ex moglie. Una serie di gag molto divertenti accompagna una trama comunque impegnativa, che tratta il tema sempre attuale dei diritti dei padri dopo il divorzio. Nella pellicola Chinatown il protagonista Jake Gittes (interpretato da Jack Nicholson) è un investigatore privato che viene ingaggiato da una ricca donna per indagare sul marito, che lei è convinta le sia infedele. Dietro quella storia si rivelerà esserci un losco giro d'affari, legato alla creazione di un nuovo bacino idrico. Fra omicidi e indizi da scovare l'investigatore Jake Gittes cerca di destreggiarsi in una storia complicata, che lo vede coinvolto casualmente e che rischia di comprometterlo.

PROGRAMMAZIONE SKY DI STASERA

Sky Uno

ore 21.15 - Premiazione David di Donatello (programma d'intrattenimento)

Fox HD

ore 21.00 - The Walking Dead (serie televisiva thriller)



Sky Cinema Family

ore 21.00 - Mrs. Doubtfire, Mammo Per Sempre (film commedia statunitense)

Sky Cinema Passion

ore 21.00 - Woman in Gold (film drammatico)



Sky Cinema Comedy

ore 21.00 - Daddy's Home (film commedia)



Sky Cinema Max

ore 21.00 - Premonitions (film thriller/paranormale)



Sky Cinema Classics

ore 21.00 - Chinatown (film thriller)

Sky Cinema Cult

ore 21.05 - Gli invisibili (film drammatico)

