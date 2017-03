STEFANO DE MARTINO / News: quel gossip Emma Marrone (oggi, 27 marzo 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL DANZATORE DIVENTA UN ESPERTO DI GOSSIP E PARLA DELLA EX (OGGI, 27 MARZO 2017) - Stefano De Martino lancia il nuovo gossip su Emma Marrone? Questo è ciò che è successo nel corso delle passate ore. Il ballerino campano dalla faccia da scugnizzo, è tornato alla ribalta anche in prima serata con la puntata d'esordio del serale 2017 di Amici 16. Stefano come sempre, ha danzato insieme ai ballerini professionisti e gli allievi attualmente in gara. Durante il corso di uno degli ultimi daytime della scuola, lo showman campano ha rivelato che un ballerino del programma avrebbe una forte passione per Emma Marrone, cantautrice salentina e sua ex fidanzata. Naturalmente sul web sono immediatamente ribalzati da una parte e dall'altra i commenti sulla ex coppia apostrofando questa parentesi televisiva, come "insolita". La storia d'amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino si è ormai conclusa da svariati anni e, come più volte ribadito da entrambi, tra loro c'è un normale rapporto di cordialità. Proprio di recente inoltre, i due ex si sono nuovamente incontrati tra i corridoi degli studi di Amici durante la puntata di esordio che ha visto Emma duettare insieme ad Elisa sulle note de "L'anima vola". A pochissime ore dal debutto serale, sull'ammiraglia di Casa Mediaset è stato trasmesso uno speciale daytime condotto proprio dal ballerino campano e, tra le altre novità in vista dell'appuntamento in prime time, c'è stato spazio per un poco di gossip. Stefano De Martino ha infatti annunciato gli ospiti della serate e, tra gli altri, vi era anche Emma Marrone che avrebbe anche incontrato la Squadra Blu della Toffoli. Proprio in funzione di ciò, De Martino ha svelato davanti alle telecamere un inedito gossip: "Posso dirvi che Cosimo nutre una forte passione per Emma". E in effetti, durante il corso della permanenza della Brown in casetta, il danzatore l'ha osservata con occhi sognanti e, prima di andare le ha chiesto: "Ma questa è l'ultima volta che ci vediamo?". Emma imbarazzata ha quindi chiosato: "Chissà, chi può dirlo...".

© Riproduzione Riservata.