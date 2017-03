Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, PUNTATA 27 MARZO 2017: QUALI SERVIZI VEDREMO? VIDEO, LAUDADIO TRA I SENZATETTO A MILANO - Ritroveremo Striscia la Notizia su Canale 5 alle 20.40 anche stasera, lunedì 27 marzo 2017. Il tg satirico condotto da Ficarra e Picone è il programma più visto dell’access prime time, secondo quanto riportato sul sito del programma. Nell’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 25 marzo, Striscia la notizia è stata vista 4.109.000 telespettatori raccogliendo uno share del 18.48%. Sul pubblico attivo il tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto addirittura il 21.82% di share, raggiungendo picchi di share di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori attorno alle 20.57, per uno share pari al 20.46% e al 23.84% di share sul target 15-64 anni. Tra i servizi che abbiamo visto c’è quello di Max Laudadio, che ci ha portato all’aeroporto di Linate per mostrarci i senzatetto che devono pagare il pizzo per trovare rifugio all’interno della struttura. L’inviato del tg satirico ha parlato con dei volontari dell’Associazione “Amici di Aurora”, che hanno deciso di aiutare queste persone meno fortunate raccogliendo degli indumenti pesanti da donare loro insieme a prodotti per l’igiene personale. Le cose raccolte sono state davvero tante e Laudadio e le volontarie le hanno distribuite anche ad altri clochard che si trovavano lì a Milano. Quali servizi vedremo oggi? Cliccate qui per vedere quello di Max Laudadio.

