Stefano Accorsi / Vincitore del David di Donatello 2017? In arrivo il terzo figlio...

David di Donatello 2017

STEFANO ACCORSI, SARÁ IL NUOVO VINITORE DEL TITOLO DI MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA? IN ARRIVO IL TERZO FIGLIO (DAVID DI DONATELLO 2017, 27 MARZO) – Tra poche ore va in scena l’edizione 2017 della nota kermesse cinematografica del Premio David di Donatello con diretta in prima serata sulle frequenze satellitari di Sky con la conduzione di Alessandro Cattelan. Un appuntamento di grande prestigio che vede protagonista tutto il meglio del cinema italiano. Non c’è dubbio che uno personaggi più attesi è l’attore italiano Stefano Accorsi in lizza per il Premio Miglior attore protagonista per la sua eccezionale interpretazione offerta nella pellicola di Matteo Rovere, Veloce come vento. Accorsi veste i panni di un ex talentuoso pilota di gare automobilistiche che riesce a ritrovare la propria famiglia e chiudere con un passato fatto di tante delusioni a causa della dipendenza dalla droga. Uno splendido momento per Accorsi non solo sotto il profilo professionale ama anche per quanto concerne la vita sentimentale. Infatti, recentemente ha annunciato sui social di aspettare un figlio dalla modella italiana Bianca Vitale, con la quale si è sposata nel 2015. Per Accorsi questo è il terzo figlio dopo i primi due avuti nell’ambito della relazione con Laetia Casta.

STEFANO ACCORSI, IN CORSA COME MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: CARRIERA (DAVID DI DONATELLO 2017, 27 MARZO) – Stefano Accorsi è nato a Bologna nel marzo del 1971. Dopo aver conseguito la maturità scientifica decide di seguire la propria passione per il mondo della recitazione iscrivendosi alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna. Una decisione che è stata presa anche in ragione dell’esperienza avuto sul grande schermo nell’ambito del film Fratelli e sorelle diretto da Pupi Avati nell’anno 1991. Nel 1996 arriva la pellicola che lo rende famoso ed ossia Jack Frusciante è uscito dal gruppo diretto da Enza Negroni. Le collaborazioni si moltiplicano portandolo a diventare in breve tempo uno degli attori italiani più amati ed apprezzati dell’intero panorama nostrano. Nel 1998 partecipa al progetto cinematografica di Luciano Ligabue, Radiofreccia e nel 2001 è protagonista de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino che di fatto corrisponde ad una definitiva consacrazione. Tra i principali film figurano La stanza del figlio, Romanzo Criminale, Saturno contro, Baciami ancora, Viaggio da sola e La nostra terra.

© Riproduzione Riservata.