TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni puntata 27 marzo: Desiree mette in scena il suo finto aborto?

Tempesta d'amore

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 27 MARZO: DESIREE PASSA AI FATTI - Tempesta d'amore tornerà questa sera su Rete 4 per una nuova puntata caratterizzata dagli intrighi di Desiree. Quest'ultima deciderà che è giunto il momento di organizzare il proprio finto aborto, progettando per filo e per segno le modalità di un simile avvenimento. Prima di passare ai fatti, però, trascorrerà una romantica serata in compagnia di Adrian, ancora del tutto ignaro delle vere intenzioni della donna. Ma la situazione sarà destinata a degenerare velocemente: trascorreranno solo poche ore e il socio del Fuerstenhof resterà lontano da casa troppo tempo, cercando di aiutare Clara a risolvere i suoi problemi. Il fatto non piacerà affatto alla figlia di Beatriz, più che mai convinta di non dovere attendere ancora a lungo per separare la rivale da Adrian una volta per tutte! Mentre la coppia regina di Tempesta d'amore si troverà ad affrontare problemi apparentemente insuperabili, anche i loro amici e parenti avranno di fronte più di qualche ostacolo: Hildegard proseguirà nella sua sfida in cucina con il sostituto di Andreè, mentre Melli potrebbe essere presto smascherata per avere rubato la preziosa bottiglia di vino, poi rivenduta a David. Che dire poi di Natascha, più che mai decisa a scrivere la propria autobiografia?

