THE WALKING DEAD 7/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: Sasha sarà l'ultima vittima di Negan?

The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, 27 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Accetta l'offerta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: a Hilltop, Sasha (Sonequa Martin-Green), Maggie (Lauren Cohan) e i volontari, proseguono l'addestramento per difendersi. Nelle prime ore del mattino, Rosita (Christian Serratos) si presenta dalla rivale perché ha bisogno del suo aiuto. Jesus (Tom Payne) intuisce subito quali siano le intenzioni delle due donne e cerca di fermarle, ma Sasha è determinata ad andare avanti. Non vuole tuttavia parlarne con Maggie, come vorrebbe Enid (Katelyn Nacon), e rifiuta che i due amici la seguano nella missione suicida. Poco dopo, Sasha raccomanda ad Enid di prendersi cura di Maggie e del bambino, mentre la ragazza l'avvisa che le darà 10 minuti di tempo prima di riferire tutto all'amica. Il loro discorso viene interrotto dall'arrivo di Simon (Steven Ogg) e dei Saviors, che sono alla ricerca di qualcuno. Sasha e Rosita escono quindi da Hilltop di nascosto, mentre Daryl (Norman Reedus) e Maggie trovano un nascondiglio. Durante il tragitto, Rosita contesta la decisione di Sasha di agire con cautela, perché vuole entrare al Santuario senza esitare. Enid invece, dopo aver cercato di distrarre uno dei Savior, viene privata del suo pugnale. Intanto, Simon impone a Gregory (Xander Berkeley) di portarlo dal dottor Carson (R. Keith Harris), il fratello del medico che Negan ha gettato nella fornace, e gli impone di seguirlo fino al Santuario. Gregory informa poi Simon, in privato, di voler essere sicuro che qualcuno non cerchi di spodestarlo, ottenendo il modo per contattarlo direttamente. Maggie impedisce invece a Daryl di uccidere uno dei Savior, mentre l'arciere inizia a piangere per il senso di colpa. Le morti dei due amici lo tormentano ancora, ma Maggie gli chiede di aiutarla a vincere sui Saviors. Al Santuario, Rosita e Sasha si appostano in un edificio da cui controllare l'ingresso e nottano che Eugene (Josh McDermitt) ha cambiato atteggiamento. Sasha non riesce tuttavia ad avere la visuale libera e dopo aver scoperto che Negan rimarrà nelle sue stanze, decidono di entrare. Approfittando della notte, Sasha uccide uno dei Savior e Rosita invita Eugene a seguirle, ma l'amico si rifiuta ed entra ad avvisare gli altri. Con una scusa, Sasha chiede a Rosita di controllare l'uscita, per poi chiuderla all'esterno del perimetro. Crede infatti che il resto del gruppo abbia ancora bisogno di lei e che non sia ancora arrivata la sua ora. Subito dopo, inizia a correre all'interno del Santuario, mentre Rosita fugge, in lacrime.

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 15 "ACCETTA L'OFFERTA" - Siamo ormai giunti al penultimo episodio di The Walking Dead 7, che ci porterà inesorabilmente verso la fine. Abbiamo visto Sasha entrare di nascosto al Santuario e i telespettatori temono già che sarà proprio lei, l'ultima fiamma di Abraham, a perdere la vita prima che la guerra di Negan inizi. Non è chiaro se Sasha finirà veramente in pericolo, ma è vero che l'allontanamento di Rosita potrebbe permettere al resto dei Sopravvissuti di intervenire immediatamente per salvare l'amica. Ritorneremo invece ad Alexandria, dove si sta organizzando un piano d'attacco, ed all'indecisione di Tara di riferire a Rick quando sa su OceanSide. Rivedremo infatti anche la nuova comunità e emergeranno diverse situazioni di tensione, ma rivedremo anche Negan, per un gran finale che a molti potrebbe lasciare solo l'amaro in bocca.

