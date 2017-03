THIS IS US / Anticipazioni puntatal 27 marzo 2017: Kate non vuole parlare della morte di Jack!

This is us, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, intitolato "Il figlio di Jack". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Miguel ( Jon Huertas) fa un discorso accorato al matrimonio di Rebecca (Jon Huertas) e Jack (Milo Ventimiglia), convinto che fra loro la routine e la noia non ci saranno mai. Anni più tardi, Jack e Rebecca sono invece nel pieno di quella fase, ormai abituati a stare insieme e senza più sorrisi per l'altro. Jack, tuttavia, fa inversione di rotta quando scopre che Miguel e la moglie vogliono divorziare. Nel presente, Randall (Sterling K. Brown) scopre che la figlia maggiore sta giocando a scacchi in piena notte con William (Ron Cephas Jones). Il padre gli fa notare che non rimarrà a lungo come crede, ma si rifiuta di pensare a quel momento. Toby (Chris Sullivan) invece si presenta al campo per fare una sorpresa a Kate (Chrissy Metz), ed ha un piccolo attrito con Duke (Adam Bartley). Intanto, Kevin (Justin Hartley) fa di tutto per riconquistare Sophie (Alexandra Breckenridge), convincendo una coppia di anziani a lasciargli il tavolo che hanno sempre avuto durante il loro matrimonio. Nel passato, Jack nota che Miguel guarda in modo particolare una delle loro colleghe e lo affronta sul possibile tradimento alla moglie. Scopre così che cosa è successo fra loro, l'allontanamento, la monotonia di coppia. Quella sera, Rebecca viene informata che la sua band è stata ingaggiata per un tour, ma decide di rinunciare per la famiglia. Nel presente, Beth (Susan Kelechi Watson) mostra alle figlie la scatola della memoria che ha fatto prima della morte del padre, nel tentativo di aiutarle con quanto succederà al nonno, ma viene interrotta da Randall. La moglie crede che dovrebbero prepararsi al lutto, mentre Randall crede che dovrebbero attendere l'evento prima di pensarci. Mentre Toby mette in imbarazzo Kate, Kevin raggiunge Sophie e le rivela di sapere da tempo che cosa le succede, grazie ad un account fake su Facebook. Le rivela di essere ancora innamorato, di avere chiaro il giorno in cui la vide la prima volta, in quarta elementare. Randall invece decide di saltare per la prima volta un impegno lavorativo per assistere al torneo di scacchi della figlia. Kate invece rimprovera Toby per il suo comportamento, ma scopre che il fidanzato ha bisogno che per una volta sia lei a venirgli incontro. Randall invece scopre che il capo vuole dividere alcune sue mansioni con un altro collega. Dopo aver allontanato Toby, Kate si sfoga in palestra, dove viene raggiunta da Duke, che le ricorda il numero della propria stanza. Nel passato, Jack fa di tutto per riportare il romanticismo nella sua vita di coppia e ripropone le promesse di matrimonio.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 14 "IL FIGLIO DI JACK" - In questa nuova puntata di This Is Us scopriremo qualcosa di più riguardo alla morte di Jake. Finora non ci è stato mostrato nulla di quanto è successo, ma sappiamo che per Kate in particolare si è trattato di un evento traumatico. Toby le chiederà infatti come mai non gli ha mai parlato del padre, ma la fidanzata non si sente ancora pronta a parlarne. Alcuni dettagli che abbiamo visto in precedenza fanno pensare ad una tragedia avvenuta quando i tre fratelli si trovano all'inizio dell'età adulta. Kate, inoltre, sottolinea a Toby che non ha mai parlato di quanto è successo quel giorno. Intanto, Randall dovrà fare sempre più i conti non solo con una ridotta presenza sul lavoro, ma anche sulla prossima morte del padre naturale. Kevin, invece, non riuscirà a conquistare del tutto Sophie come crede, ma avrà modo di rivedere Sloane.

© Riproduzione Riservata.