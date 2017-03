UN MATRIMONIO SOTTO L'ALBERO/ Su La5 il film con Jennie Garth (oggi, 27 marzo 2017)

Un matrimonio sotto l'albero, film prima serata

UN MATRIMONIO SOTTO L'ALBERO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 MARZO 2017: IL CAST - Un matrimonio sotto l'albero, il film in onda su La5 oggi, lunedì 27 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale A Christmas Wedding Tail. Una pellicola a stelle e strisce realizzata nell’anno 2011 per la rete televisiva Hallmark Channel senza prevedere la consueta distribuzione nelle sale cinematografiche con la regia di Michael Feiffer mentre nel cast sono presenti attori abbastanza conosciuti dal pubblico italiano come Jennie Garth, Brad Rowe, Tom Arnold, Nikki Cox, Jay Mohr, Catherine Hicks e Riley Thomas Stewart. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN MATRIMONIO SOTTO L'ALBERO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una piccola cittadina degli Stati Uniti d’America, una donna di circa 40 anni di nome Susan (Jennie Garth) si vede costretta a fare i conti con una vita sentimentale che si è dimostrata essere un vero e proprio fallimento nonché motivo di tormento personale. Infatti la donna convinta di aver trovato l’uomo giusto, la propria anima gemella, ha detto si alla sua proposta di matrimonio arrivando a gettare le basi per la nascita di una nuova famiglia. In effetti le premesse sono state senza dubbio ottime visto che i due hanno trovato un certo feeling e quale frutto del loro amore è nato un dolce bambino. Tuttavia con il passare del tempo sono sorti diversi motivi di screzio che hanno reso impossibile la coesistenza fino ad arrivare ad una battaglia legale per il divorzio e l’assegnazione della custodia del bambino. Per Susan questa è stata una tale delusione d’amore che ha deciso di riversare le proprie attenzione ad un dolce cucciolo di labrador che ha accolto in casa con tantissima passione facendolo crescere proprio come un membro della famiglia. Anche la storia di Jake (Brad Rowe) è simile a quella di Susan. L’uomo decise di prendere in sposa una donna che è stata sempre al centro dei propri pensieri etichettata come la sua dolce metà. Dopo i primi anni di matrimonio dove in effetti le cose tra loro vanno molto bene e soprattutto nasce una tenera bambina, inizia ad uscire allo scoperto le differenze di veduta, i dissapori e quant’altro. Arriva la separazione ed anche in questo caso sembra automatico per Jake affogare il proprio bisogno d’amore nel prendersi cura di una bella cagnetta che è molto legata a lei. Susan e Jake si incontrano per caso all’interno del parco cittadino o per meglio dire sono i due cani che impongono loro l’incontro. Tra i due animali è amore a prima vista e lo stesso vale anche per i propri rispettivi padroni. Tuttavia il percorso che li porterà ad essere una coppia sarà molto più articolato e complesso ma alla fine i due decideranno di sposarsi con tanto di cerimonia nel giorno di Natale.

