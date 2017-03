UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni: Luca da carnefice a vittima? Ornella nei guai (oggi, puntata 27 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 MARZO: NUOVI PROBLEMI PER ORNELLA - Dopo l'interruzione per il weekend, Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 nel suo classico orario delle ore 20:40. Si ripartirà delle gravi condizioni di Luca, ricoverato in ospedale a causa di una brutta ferita da arma da taglio. Ornella sarà costretta ad occuparsi di lui, trovandosi di fronte ad una situazione sempre più complicata: non dovrà affrontare soltanto le critiche del medico legale, accusato di non avere eseguito l'autopsia come avrebbe dovuto. Anche i colleghi di Luca saranno molto delusi per il comportamento della dottoressa, non rinunciando a criticarla per avere mosso accuse sbagliate verso il poliziotto. Franco verrà informato di questa brutta novità e accorrerà al capezzale dell'amico, sentendosi in colpa per il recente scontro avuto con lui. Cambierà idea, tornando a credere alla sua versione dei fatti? Complicazioni a non finire dovranno essere affrontate da Niko allo studio legale: qui verrà a sapere che Beatrice ha messo seriamente in pericolo il futuro di Susanna, boicottando alcune pratiche da lei eseguite. Consapevole di quanto accaduto, il figlio di Giulia dovrà prendere una decisione: continuare a mentire, pensando al suo futuro lavorativo, o mantenere intatti i suoi principi? Guido e tutti gli amici e parenti di Vittorio saranno ancora molti preoccupati per il ragazzo, ancora lontano da casa.

